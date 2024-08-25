"Я перетворилася на алкоголічку": епатажна блогерка Монро зізналася, що бореться з залежністю

"Я зростала в сім'ї, де алкоголь був супутником свят, якихось подій. А алкоголізм, залежність алкогольна, алкоголіки - це все засуджувалося. Але мій батько любив хильнути", - розповіла Монро.

Вона зазначила, що дуже поважає тата та вдячна йому за те, що він її підтримував. Втім, батько іноді вживав алкоголь, через що навіть сварився з мамою блогерки.

"Я бачила, що алкоголь - це супутник свята. Шампанське, вино, горілка... І в принципі, в колі нашої сім'ї, ну ніхто не нажирався і не влаштовував оці розбірки бидляцькі", - зазначила вона.

В її уявленні алкоголіки були людьми, які погано жили, не мали оселі і так далі.

Монро розповіла про боротьбу з алкоголізмом (скріншот)

В дитинстві Монро зазнавала булінгу та постійно перебувала в напрузі, адже не могла оголосити про свою гендерну ідентичність.

"Я не палила, я дуже довго не куштувала алкоголь, в порівнянні зі своїми однокласниками. Мені здається, в 11-му класі спробувала перший раз і це мені так не сподобалось, мене дуже було соромно перед батьками", - розповіла блогерка про перший досвід паління.

Потім вона спробувала алкоголь, за що їй теж було дуже соромно. Вона не хотіла повертатися додому одразу, аби мати не відчула від неї запаху спиртних напоїв.

"Я вступила в інститут, в мене там з'явилася стипендія, алкоголь став супутником дорослого життя... Тобі 18 років і можна нарешті робити все, що завгодно", - пригадала вона.

Потім блогерка дізналася про драг-квін та почала виступати в нічних клубах. А індустрія розваг, зазначила колишня ведуча, невід'ємно пов'язана з алкоголем.

"Я вийшла на сцену, щоб реалізувати свою потребу, бути жінкою, щоб мене сприймали як жінку. Я ж виходила на сцену, щоб, знаєте, напитися цими компліментами. Алкоголічкою я себе не вважала, тому що працювала і виступала я здебільшого на вихідних", - розповіла вона.

Монро розповіла про алкоголізм (фото: instagram.com/monritta)

В цей період Монро не напивалася так, аби "падати обличчям в салат". Але поступово вона почала більше пити. Коли ж блогерка стала популярною, це відбулося приблизно у 2007 році, ситуація погіршилася.

"Поступово перетворюючись на світську травесті-диву, я перетворилася на алкоголічку. Дуже багато тусила... Це ж красиво, ти з келихом ідеш... І в якийсь момент я впала на дно", - зізналася вона.

У 2013 році вона "досягла емоційного дна". Вона переживала внутрішню кризу та тікала від проблем. І тоді вона напилася так, що просто заснула в клубі. Коли ж її посадили в таксі, блогерка доїхала додому, але ще раз заснула, вже на сходах біля дверей. Вона загубила телефон та ключі, їй стало дуже соромно.

Монро усвідомила проблему та почала шукати вихід з цієї ситуації. Вона читала книги, форуми, намагалася "витягти" себе з прірви.

Втім, потім вона знов почала пити. А нещодавно зірка вирішила відмовитися від алкоголю й планує жити тверезо.

При цьому колишня телеведуча вже зазначала, що під час боротьби з алкоголізмом не варто ставити для себе якісь терміни та планувати, скільки саме часу людина не буде пити. На своїй сторінці в Instagram Монро казала, що хоче буде тверезою тут і зараз. І вона не вживає спиртні напої вже понад 100 днів.