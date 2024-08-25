"Я превратилась в алкоголичку": эпатажная блогерша Монро призналась, что борется с зависимостью

"Я росла в семье, где алкоголь был спутником праздников, каких-то событий. А алкоголизм, алкогольная зависимость, алкоголики - это все осуждалось. Но мой отец любил выпить", - рассказала Монро.

Она отметила, что очень уважает папу и благодарна ему за то, что он ее поддерживал. Впрочем, отец иногда употреблял алкоголь, из-за чего даже ссорился с мамой блогерши.

"Я видела, что алкоголь - это спутник праздника. Шампанское, вино, водка... И в принципе, в кругу нашей семьи, ну никто не нажирался и не устраивал эти разборки быдляческие", - отметила она.

В ее представлении алкоголики были людьми, которые плохо жили, у них не было дома и так далее.

Монро рассказала о борьбе с алкоголизмом (скриншот)

В детстве Монро испытывала буллинг и постоянно находилась в напряжении, ведь не могла объявить о своей гендерной идентичности.

"Я не курила, я очень долго не пробовала алкоголь, по сравнению со своими одноклассниками. Мне кажется, в 11-м классе попробовала первый раз и это мне так не понравилось, меня очень было стыдно перед родителями", - рассказала блогерша о первом опыте курения.

Потом она попробовала алкоголь, за что ей тоже было стыдно. Она не хотела возвращаться домой сразу, чтобы мать не почувствовала от нее запах спиртных напитков.

"Я поступила в институт, у меня там появилась стипендия, алкоголь стал спутником взрослой жизни... Тебе 18 лет и можно, наконец, делать все что угодно", - вспомнила она.

Затем блогерша узнала о драг-квин и начала выступать в ночных клубах. А индустрия развлечений, отметила бывшая ведущая, неразрывно связана с алкоголем.

"Я вышла на сцену, чтобы реализовать свою потребность, быть женщиной, чтобы меня воспринимали как женщину. Я же выходила на сцену, чтобы, знаете, напиться этими комплиментами. Алкоголичкой я себя не считала, потому что работала и выступала я в большинстве своем на выходных", - рассказала она.

Монро рассказала об алкоголизме (фото: instagram.com/monritta)

В этот период Монро не напивалась так, чтобы "падать лицом в салат". Но постепенно она стала больше пить. Когда же блогерша стала популярной, это произошло примерно в 2007 году, ситуация ухудшилась.

"Постепенно превращаясь в светскую травести-диву, я превратилась в алкоголичку. Очень много тусила... Это же красиво, ты с бокалом идешь... И в какой-то момент я упала на дно", - призналась она.

В 2013 году она "достигла эмоционального дна". Она переживала внутренний кризис и убегала от проблем. И тогда она напилась так, что просто уснула в клубе. Когда ее посадили в такси, блогерша доехала домой, но еще раз заснула, уже на лестнице у двери. Она потеряла телефон и ключи, ей стало очень стыдно.

Монро осознала проблему и принялась искать выход из этой ситуации. Она читала книги, форумы, пыталась "вытащить" себя из пропасти.

Впрочем, потом она снова начала пить. А недавно звезда решила отказаться от алкоголя и планирует жить трезво.

При этом бывшая телеведущая уже отмечала, что во время борьбы с алкоголизмом не стоит ставить себе какие-то сроки и планировать, сколько времени человек не будет пить. На своей странице в Instagram Монро говорила, что хочет быть трезвой здесь и сейчас. И она не употребляет спиртные напитки более 100 дней.