"Я к ней отношения не имею": сын Повалий открестился от нее после скандала с 9 мая

Сын Таисии Повалий, развлекавшей российских генералов 9 мая, заявил, что не имеет отношения к этому и просит не связывать его с этим
Об этом Денис Повалий рассказал в своем Instagram.
Музыкант рассказал историю своей семьи, которая сильно пострадала во время Второй мировой войны. Денис говорит, что для него, как и для всего мира, эти даты скорбные, а не радостные.
"Моя бабушка Нина в двухлетнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, ее отец Данило с войны не вернулся. Папу другой бабушки Ангелины, что была почти на 20 лет старше, уничтожили при приходе советской власти", - написал он.
Отец Дениса, Владимир, воевал в Афганистане. И для него это не было радостным воспоминанием.
"Мой отец Володя отправился на войну в Афганистан, тоже никаких отмечаний вывода войск не помню, только грусть в глазах от воспоминаний", - написал Денис.
Музыкант попросил не связывать с этим рассказом выступление его матери на концерте в России, где она исполнила для российских военных "Пісню про рушник",
"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история, и я к ней отношения не имею", - высказался музыкант.
Ранее мы писали, что Денис Повалий уехал в Испанию и теперь просит украинцев помочь найти работу.
Также появилось видео выступления Таисии Повалий на концерте в честь 9 мая.