"Я к ней отношения не имею": сын Повалий открестился от нее после скандала с 9 мая

Музыкант рассказал историю своей семьи, которая сильно пострадала во время Второй мировой войны. Денис говорит, что для него, как и для всего мира, эти даты скорбные, а не радостные.

"Моя бабушка Нина в двухлетнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, ее отец Данило с войны не вернулся. Папу другой бабушки Ангелины, что была почти на 20 лет старше, уничтожили при приходе советской власти", - написал он.

Отец Дениса, Владимир, воевал в Афганистане. И для него это не было радостным воспоминанием.

"Мой отец Володя отправился на войну в Афганистан, тоже никаких отмечаний вывода войск не помню, только грусть в глазах от воспоминаний", - написал Денис.

Музыкант попросил не связывать с этим рассказом выступление его матери на концерте в России, где она исполнила для российских военных "Пісню про рушник",

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история, и я к ней отношения не имею", - высказался музыкант.