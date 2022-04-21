Сын Повалий уехал в Испанию и теперь просит украинцев помочь найти работу

38-летний сын Таисии Повалий Денис вместе с женщиной и маленьким сыном с началом войны уехал в Испанию (город Торревьеха). Теперь он просит друзей-украинцев помочь ему найти работу здесь.

Об этом он написал в Instagram .

Денис тоже музыкант, как и его мама. Потому он предлагает свои услуги именно в музыкальной индустрии.

Он указал, что может записывать музыку дистанционно, потому что взял с собой некоторое оборудование.

А в Киев пока вернуться не может, потому что "не рекомендуют".

"Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? Возвращаться еще ж не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с востока советуют…" - пишет Денис и рассказывает, что хочет наладить дистанционную работу.

Также он предлагает свои услуги как учителя музыки для детей. Преподавать может на украинском, английском и русском.

На вопрос одного из подписчиков, почему Денис не в ТРО или ВСУ, он ответил, что инвалид.

"Ибо я инвалид 2-й группы, сын малой тоже. В начале боевых действий находился в командировке", - написал он.

Тем временем мама Дениса, скандальная Таисия Повалий молчала с 24 февраля, а затем, 16 апреля, была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".