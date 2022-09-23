"Я люблю Україну": Ані Лорак "перевзулась" і звернулася до шанувальників

Лорак вирішила виступити таким собі "голубом світу", хоч ця позиція вже давно не працює. У так званому листі "від щирого серця" Лорак вирішила розставити всі крапки над "і".

Що заявила Лорак?

Кароліна з усією серйозністю заявляє, що любить Україну.

"Я довго мовчала, і, напевно, це було помилкою, оскільки це мовчання використовувалося проти мене. Останнім часом моє ім'я цинічно використовується для різноманітних політичних та медійних маніпуляцій. При цьому моя громадянська позиція є і залишається незмінною: я люблю Україну, і любов до батьківщини ввібрала з самого дитинства. Я народилася у прекрасному буковинському краї і вважаю, що патріотизм людини визначається не словами, а вчинками", - йдеться у відкритому листі.

Ані Лорак заявила, що вона поза політикою (фото: Instagram/Ani Lorak)

Також виконавиця повідомляє, що взагалі-то вона прославляє Україну протягом 20 років і її місія, як артиста "нести музику, дарувати людям радість".

Ну і звичайно, Лорак, озвучує заїжджену фразу, що "вона поза політикою".

"Я не політик, і ніколи не відчувала амбіцій із цього приводу. Упевнена, що не можна змішувати ці два поняття: артист і політика. Але сьогодні саме політики використовують моє ім'я з метою своїх брудних ігор", - заявила вона.

Ані згадує брата, якого привезли у цинковій труні після війни в Афганістані та запевняє, що вона не розуміла, за що він загинув. Артистка, яка живе в Москві, зазначає, що глядача вона не вирізняє за національністю.

"Коли я на сцені, з глядачами мене об'єднують – музика та любов. Коли співаю, я співаю для всіх і не поділяю свого глядача за національністю чи релігією, за кольором шкіри чи сексуальною орієнтацією. Для мене, це не чорний чи білий, це просто люди, які люблять мою музику, а я співаю для них", - йдеться у зверненні Лорак.

Артистка заявляє, що ніхто не має права їй диктувати, "як любити та підтримувати свою країну".

"Свій внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян я роблю не під тріск телекамер, а так, як вважаю за потрібне і гідне. Я не прошу всіх погоджуватися зі мною, але я прошу поважати мою думку. Тому що демократія – це повага думки інших.Це цивілізований шлях будь-якої демократичної держави, в якій головною цінністю вважається людське життя, сім'я, мир і процвітання", - пише "мовчальниця".



"Тому ні "ДНР", ні "ЛНР", ні "Правий сектор", ні "Свобода" не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають жодного відношення до мене!" - додала вона в кінці.