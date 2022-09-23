"Я люблю Украину": Ани Лорак "переобулась" и обратилась к поклонникам

Лорак решила выступить таким себе "голубем мира", хотя эта позиция уже давно не работает. В так называемом письме "от чистого сердца", Лорак решила расставить все точки над "і".

Что заявила Лорак?

Каролина со всей серьезностью заявляет, что любит Украину.

"Я долго молчала, и, наверное, это было ошибкой, поскольку это молчание использовалось против меня. В последнее время мое имя цинично используется для разнообразных политических и медийных манипуляций. При этом, моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства. Я родилась в прекрасном буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками", - говорится в открытом письме.

Ани Лорак заявила, что она вне политики (фото: Instagram/Ani Lorak)

Также исполнительница сообщает, что вообще-то она прославляет Украину на протяжении 20 лет и ее миссия, как артиста "нести музыку, дарить людям радость".

Ну и конечно, Лорак, озвучивает заезженную фразу, что "она вне политики".

"Я не политик, и никогда не испытывала амбиций по этому поводу. Уверена, что нельзя смешивать эти два понятия: артист и политика. Но сегодня именно политики используют мое имя с целью своих грязных игр", - заявила она.

Ани вспоминает о брате, которого привезли в цинковом гробу после войны в Афганистане и уверяет, что она не понимала, за что он погиб. Артистка, живущая в Москве, отмечает, что зрителя она не отличает по национальности.

"Когда я на сцене, со зрителями меня объединяют – музыка и любовь. Когда я пою, я пою для всех и не разделяю своего зрителя по национальности или религии, по цвету кожи или сексуальной ориентации. Для меня, это не черный или белый, это просто люди, которые любят мою музыку, а я пою для них", - говорится в обращении Лорак.

Артистка заявляет, что никто не вправе ей диктовать, "каким образом любить и поддерживать свою страну".

"Свой вклад в дело мира, согласия, поддержки украинских граждан я делаю не под треск телекамер, а так, как считаю нужным и достойным. Я не прошу всех соглашаться со мной, но я прошу уважать мое мнение. Потому что демократия – это уважение мнения других. Это цивилизованный путь любого демократического государства, в котором главной ценностью считается человеческая жизнь, семья, мир и процветание", - пишет "молчунья"



"Поэтому ни "ДНР", ни "ЛНР", ни "Правый сектор", ни "Свобода", не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне!" - добавила она в конце.