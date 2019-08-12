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"Я люблю тебя, Москва": во Львове во время матча "Карпат" включили песню Тимати

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 13:12
"Я люблю тебя, Москва": во Львове во время матча "Карпат" включили песню Тимати
Во Львове во время матча ФК Карпаты включили песню Тимати (коллаж: РБК-Украина)

Футбольный матч Карпаты - Мариуполь во Львове начался со скандала

Во Львове на стадионе "Украина" перед началом футбольного матча между ФК "Карпаты" и "Мариуполь" включили песню российского рэпера Тимати и Dj Smash Moscow Never Sleeps, в которой есть признание в любви к российской столице.

Об этом написал журналист, редактор издания Tribuna Олег Щербаков на своей странице в Facebook. А впоследствии в сети появилось соответствующее видео, где можно услышать звуки песни со словами "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя", звучащие со стадиона.

Стоит отметить, что на публикацию Щербакова отреагировал исполнительный директор львовских "Карпат" Ростислав Ящишин. Он написал об этом в комментарии спортивному журналисту.

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", - пообещал Ящишин.

&quot;Я люблю тебя, Москва&quot;: во Львове во время матча &quot;Карпат&quot; включили песню Тимати

Во Львове во время матча ФК Карпаты включили песню Тимати (скрин: facebook.com/oleg.scherbakov.965)

Во Львове во время матча ФК Карпаты включили песню Тимати (видео: YouTube)

Отметим, что пользователи сети отреагировали, вспомнив нынешние события в Москве.

"Конечно не спит. Москву сейчас "бомбит", - написал один из них.

"Серьезно?!" - шокирован другой пользователь.

"Львов уже не тот", - грустно констатировал еще один юзер.

&quot;Я люблю тебя, Москва&quot;: во Львове во время матча &quot;Карпат&quot; включили песню Тимати

Во Львове во время матча ФК Карпаты включили песню Тимати (скрин: facebook.com)

Напомним, недавно в сети опубликовали снимки опустевших улиц Донецка, которые вызвали недоумение пользователей.

Также мы писали, что в США произошел неприятный инцидент - работники аттракционов случайно включили на семейной ярмарке порнофильм.

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