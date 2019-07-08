На детском аттракционе показали "клубничку": родители были в ужасе (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Видео для взрослых на семейной ярмарке включили по ошибке - перепутали диск

В США в Плезантоне (штат Калифорния) произошел неприятный инцидент - работники аттракционов случайно вкючили на семейной ярмарке порнофильм. Вместо кадров из ленты "Малиновый пират" Бурта Ланкастера 1952 года они поставили диск с фильмом с возрастным ограничением "Пираты: кровные братья" 1999 года. Об этом пишет Daily Mirror.

В сети показали видео с реакцией людей, которые пришли на аттракционы со своими детьми. Многие закрывали малышам глаза и поспешно уводили подальше, однако некоторые посетители наоборот - приближались к эрану и увлеченно следили за развитием событий в фильме для взрослых. Инцидент произошел в конце июня.

"Родители были в ужасе, когда на телеэкране семейной ярмарочной площади неожиданно появилась секс-сцена из фильма", - сообщает издание.

В США на семейной ярмарке показали порнофильм (Фото: mirror.co.uk)

Организаторы ярмарки принесли глубокие извинения за ошибку. Пресс-секретарь Анхель Мур сказала, что видео было удалено сразу после обнаружения.

Одна из посетительниц Нечелль Лемонс сняла непристойные кадры, появившиеся на большом экране у входа в дом аттракционов. На нем изображен мужчина, лежащий на женщине - пара занималась любовью. В этот момент около экрана появились проходящие мимо дети.

Видео: mirror.co.uk

"Что они показывают? Ты серьезно? На самом деле они показывают, как пара занимается сексом во время поездки детей на ярмарке", - комментирует шокированная женщина, которая пришла на ярмарку со своей семилетней дочерью. Она призналась, что была очень расстроена и сильно разозлилась.

Видео: YouTube / NEWS World 247

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