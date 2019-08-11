Число задержанных на митинге в Москве превысило 240

Фото: митинг в РФ (twitter.com/ilyapahomov)

Всего по России задержали 340 митингующих

В Москве на массовой согласованной акции протеста "За честные выборы" в субботу, 10 августа, задержали 244 участника демонстрации. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Отмечается, что на согласованный митинг на проспекте Сахарова вышли около 60 тысяч человек. Люди требовали прекратить уголовное дело, возбужденное по статье о "массовых беспорядках" после акции 27 июля. Также митингующие требуют освободить фигурантов и зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Московскую городскую думу.

Когда акция протеста начала двигаться в сторону Чистых прудов и Китай-города, полицейские начали задерживать ее участников. За день в Москве задержали 244 человека.

Также акции солидарности с аналогичными требованиями прошли более чем в 40 российских городах. В частности, в Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске полицейские также задерживали участников этих акций. В Петербурге стало известно о 81 задержанном. В Ростове-на-Дону 13 задержанных, Брянске - двое.

Также сообщается, что известно о шестерых митингующих, которых избили сотрудники полиции при задержании. Кроме того, были задержаны трое журналистов. Всем задержанным вменяют нарушение правил участия в акции.

"ОВД-Инфо" стало известно также о задержании человека со второй группой инвалидности. Хотя полицейских предупредили ою этом, они не обратили внимание на особенности задержанного. По пути к полицейской машине правоохранители дважды уронили мужчину с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось о 146 задержанных. Полицейские применяли силу во время задержания, отбирали телефоны у задержанных.