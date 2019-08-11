ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число задержанных на митинге в Москве превысило 240

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 00:31
Число задержанных на митинге в Москве превысило 240
Фото: митинг в РФ (twitter.com/ilyapahomov)

Всего по России задержали 340 митингующих

В Москве на массовой согласованной акции протеста "За честные выборы" в субботу, 10 августа, задержали 244 участника демонстрации. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Отмечается, что на согласованный митинг на проспекте Сахарова вышли около 60 тысяч человек. Люди требовали прекратить уголовное дело, возбужденное по статье о "массовых беспорядках" после акции 27 июля. Также митингующие требуют освободить фигурантов и зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Московскую городскую думу. 

Когда акция протеста начала двигаться в сторону Чистых прудов и Китай-города, полицейские начали задерживать ее участников. За день в Москве задержали 244 человека.

Также акции солидарности с аналогичными требованиями прошли более чем в 40 российских городах. В частности, в Петербурге, Ростове-на-Дону и Брянске полицейские также задерживали участников этих акций. В Петербурге стало известно о 81 задержанном. В Ростове-на-Дону 13 задержанных, Брянске - двое.

Число задержанных на митинге в Москве превысило 240

Также сообщается, что известно о шестерых митингующих, которых избили сотрудники полиции при задержании. Кроме того, были задержаны трое журналистов. Всем задержанным вменяют нарушение правил участия в акции.

"ОВД-Инфо" стало известно также о задержании человека со второй группой инвалидности. Хотя полицейских предупредили ою этом, они не обратили внимание на особенности задержанного. По пути к полицейской машине правоохранители дважды уронили мужчину с инвалидностью.

Напомним, ранее сообщалось о 146 задержанных. Полицейские применяли силу во время задержания, отбирали телефоны у задержанных.

В центре Москвы задержали 146 человек В Бишкеке полиция начала разгон митинга в поддержку Атамбаева
Новости Украины МоскваМитингЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь