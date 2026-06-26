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Невідомі дрони атакували Новомосковськ, під ударом хімзаводу "Азот"

05:42 26.06.2026 Пт
2 хв
Що відомо про атаку на Новомосковськ?
aimg Едуард Ткач
Невідомі дрони атакували Новомосковськ, під ударом хімзаводу "Азот" Фото: місцева влада атаку ніяк не коментувала (t.me/mchs_official)
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У ніч на 26 червня невідомі дрони масовано атакували Новомосковськ Тульської області РФ. Під атакою безпілотників опинився хімзавод "Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, вони чули вибухи протягом усієї ночі, і цих вибухів було дуже багато. Стверджується, що під ударом опинився хімічний комбінат "Азот".

Згідно з постами в OSINT-пабликах, росіяни після атаки скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією. Місцева влада ні про які наслідки поки не повідомляла. Тим часом у соцмережах з'явилися деякі кадри атаки.

Зазначимо, що хімзавод "Азот" є найбільшим у Росії виробником аміаку, азотної кислоти, метанолу, мінеральних добрив, а також хімічної сировини, яка використовується для вибухових речовин та боєприпасів.

Зазначимо, що остання атака на хімзавод "Азот" сталася в ніч проти 14 червня.

Оновлено о 06:00

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв прокоментував атаку. За попередніми даними, він підтверджує атаку на завод.

"У результаті атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську. На місці працюють екстрені служби", - написав він у Telegram.

Також Міляєв повідомив, що сили ППО збили нібито аж 73 БпЛА.

Інші інциденти

Нагадаємо, в ніч на 14 червня Тульська область Росії теж зазнала атаки дронів. Тодів результаті атаки теж був уражений хімзавод "Азот", через що на об'єкті спалахнула пожежа.

Також ми писали, що згідно зі звітом Міноборони РФ, у ніч на 24 червня під атакою дронів одночасно були майже 20 регіонів РФ . Починаючи від прикордонних областей і до Московського регіону.

До речі, вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ розпочинає 40-денну операцію впливу на Росію для спонукання до завершення війни.

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