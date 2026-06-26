Невідомі дрони атакували Новомосковськ, під ударом хімзаводу "Азот"

У ніч на 26 червня невідомі дрони масовано атакували Новомосковськ Тульської області РФ. Під атакою безпілотників опинився хімзавод "Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, вони чули вибухи протягом усієї ночі, і цих вибухів було дуже багато. Стверджується, що під ударом опинився хімічний комбінат "Азот".

Згідно з постами в OSINT-пабликах, росіяни після атаки скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією. Місцева влада ні про які наслідки поки не повідомляла. Тим часом у соцмережах з'явилися деякі кадри атаки.

Зазначимо, що хімзавод "Азот" є найбільшим у Росії виробником аміаку, азотної кислоти, метанолу, мінеральних добрив, а також хімічної сировини, яка використовується для вибухових речовин та боєприпасів.

Зазначимо, що остання атака на хімзавод "Азот" сталася в ніч проти 14 червня.

Оновлено о 06:00

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв прокоментував атаку. За попередніми даними, він підтверджує атаку на завод.

"У результаті атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську. На місці працюють екстрені служби", - написав він у Telegram.

Також Міляєв повідомив, що сили ППО збили нібито аж 73 БпЛА.