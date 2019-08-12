"Я люблю тебе, Москва": у Львові під час матчу "Карпат" ввімкнули пісню Тіматі

У Львові під час матчу ФК Карпати ввімкнули пісню Тіматі (колаж: РБК-Україна)

Футбольний матч Карпати - Маріуполь у Львові розпочався зі скандалу

У Львові на стадіоні "Україна" перед початком футбольного матчу між ФК "Карпати" і "Маріуполь" увімкнули пісню російського репера Тіматі і Dj Smash Moscow Never Sleeps, в якій є зізнання в любові до російської столиці.

Про це написав журналіст, редактор видання Tribuna Олег Щербаков на своїй сторінці у Facebook. А згодом в мережі з'явилося відповідне відео, де можна почути звуки пісні зі словами "Я люблю тебе, Москва, люблю тебе", що лунають зі стадіону.

Варто зазначити, що на публікацію Щербакова відреагував виконавчий директор львівських "Карпат", Ростислав Ящишин. Він написав про це в коментарі спортивному журналісту.

"Насамперед, звичайно, треба вибачитися. А потім знайти, хто це зробив. Така лажа не має пройти безкарно", - пообіцяв Ящишин.

У Львові під час матчу ФК Карпати ввімкнули пісню Тіматі (скрін: facebook.com/oleg.scherbakov.965)

У Львові під час матчу ФК Карпати ввімкнули пісню Тіматі (відео: YouTube)

Зазначимо, що користувачі мережі відреагували, згадавши нинішні події в Москві.

Звичайно не спить. Москву зараз "бомбить", - написав один з них.

"Серйозно?!" - шокований інший користувач.

"Львів уже не той", - сумно констатував ще один юзер.

У Львові під час матчу ФК Карпати ввімкнули пісню Тіматі (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно в мережі опублікували знімки спорожнілих вулиць Донецька, які викликали подив користувачів.

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