"Я хороша людина, але все у житті погано": психолог розповів, чому так стається

За словами експерта, еволюційно склалося так, що людина прагне задовольнити свої цілі. Однак, чорна смуга виникла через ваші дії або бездіяльність. Ви і тільки ви створили цю реальність.

Як бути успішним

Однак, часто, для того, щоб стати успішною, людина нічого не робить.

"Якщо ви сидите в "дупі", вам там уже звично, спокійно і навіть затишно. Можливо, ви відчуваєте якийсь дискомфорт, але вже звикли до нього", - йдеться у повідомленні.

Також часто люди просто скиглять та перекладають відповідальність за своє життя з себе на батьків, державу, дружину чи чоловіка.

Психолог каже, що треба діяти незручно, а саме:

треба напружитися і пересилити лінь

кудись переїхати

щось придумати і з кимось поговорити або навіть попросити

переступити через себе, свої страхи, комплекси і фобії

засвоїти щось нове

перестати себе жаліти, нити

помилитися, втішитися і продовжити діяти

Варто пам'ятати, що немає місця десь посередині, ви або переможець, або невдаха.

Позбудьтеся звички не планувати майбутнього

Варто пам'ятати, що ви живете лише один раз, але якщо робити все правильно, то цього достатньо.

Успішні люди ставлять перед собою довгострокові цілі, і вони знають, що це всього лише результат короткотривалих звичок, яких вони дотримуються щодня.

Ці здорові звички не повинні бути чимось, що ви змушені робити - вони мають стати невід’ємною частиною вас.

Усвідомлення того, що саме ви відповідальні за все, що відбуватиметься у вашому житті, лякає, та водночас захоплює.

Виправдовування обмежують нас в особистісному та професійному розвитку. Розпоряджайтеся власним життям. Ніхто не зробить цього за вас.