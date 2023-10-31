Як перестати заздрити подрузі: 6 способів не "отруювати" собі життя

Дружба - джерело радості в нашому житті. Але якщо є чорна заздрість з боку подруги - дружба стрімко руйнується. Заздрість не має статі і віку, це деструктивне почуття може бути присутнім при будь-яких обставинах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram .

Якщо так склалось, що ви заздрите вашій подрузі, то психолог радить дотримуватись кількох порад.

Розмовляйте

Ірина Кулік радить поділитися своїми почуттями з подругою. Відкритий діалог може допомогти зрозуміти один одного краще. Можливо після цього у вас зникне відчуття заздрості.

Працюйте над самооцінкою

За словами психолога, варто зосередити увагу на своїх власних сильних сторонах та досягненнях, щоб підняти свою самооцінку. Коли це станеться, то ви перестанете зациклюватись на чужому житті.

Знайдіть позитивні приклади

Замість того, щоб порівнювати себе з іншими, варто шукати позитивні роликові моделі, які надихають вас до розвитку. Тоді у вас виникнення бажання стати кращими та постійно вдосконалюватись.

Розвивайте себе

Постійно вдосконалюйте свої навички і знання, щоб почувати себе впевненіше і задоволеніше своїм розвитком.

Кожен унікальний

Кожна людина має свої особливості і шлях у житті. Пам’ятайте, що ви особливі і не можна порівнювати себе напряму з іншими.

Сукупність ваших здібностей повинна нагадувати вам, що це - ті ж самі вміння та таланти, яким інші люди могли б також позаздрити. Це змусить вас почувати себе психологічно набагато краще.

Важливо пам'ятати, що заздрість нормальна людська реакція, але важливо вміти з нею впоратися, щоб не допустити, щоб вона заважала вашим відносинам і особистому щастю.