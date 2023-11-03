"Я хороший человек, но все в жизни плохо": психолог рассказал, почему так происходит

Часто люди задают себе вопрос - "Я хороший человек, почему у меня все плохо в жизни?" В частности, если вы долгое время находитесь в проблемах, то именно туда и хотите. А именно делаете все, чтобы находиться там постоянно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрия Карпачева в Instagram.
По словам эксперта, эволюционно сложилось так, что человек стремится удовлетворить свои цели. Однако черная полоса возникла из-за ваших действий или бездействия. Вы и только вы создали эту реальность.
Однако часто для того, чтобы стать успешным, человек ничего не делает.
"Если вы сидите в "жопе", вам там уже привычно, спокойно и даже уютно. Возможно, вы чувствуете некий дискомфорт, но уже привыкли к нему", - говорится в сообщении.
Также часто люди просто ноют и перекладывают ответственность за свою жизнь с себя на родителей, государство, жену или мужа.
Психолог говорит, что нужно действовать неудобно, а именно:
Следует помнить, что нет места где-то посередине, вы или победитель, или неудачник.
Следует помнить, что вы живете только один раз, но если делать все правильно, то этого достаточно.
Успешные люди ставят перед собой долгосрочные цели, и они знают, что это всего лишь результат краткосрочных привычек, которые они соблюдают каждый день.
Эти здоровые привычки не должны быть чем-то, что вы вынуждены делать - они должны стать неотъемлемой частью вас.
Осознание того, что именно вы ответственны за все, что будет происходить в вашей жизни, пугает и в то же время восхищает.
Оправдания ограничивают нас в личностном и профессиональном развитии. Распоряжайтесь собственной жизнью. Никто не сделает этого за вас.
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