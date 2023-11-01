Карпачов розповів, чи варто давати дитині кишенькові гроші

В різних культурах по-різному відносяться до теми кишенькових грошей у дітей. Зокрема, хтось вважає кишенькові гроші пустощами та надмірністю, хтось - життєвою необхідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост експерта з дитячої психології та розвитку особистості Дмитра Карпачова в Instagram .

За словами експерта, правильне ставлення до грошей - один із найважливіших аспектів виховання. Кишенькові гроші - це не просто кошти для оплати "хотілок", а вони дозволяють формувати фінансову грамотність та незалежність.

Зокрема, Карпачов назвав 4 причини, чому у дитині повинні бути кишенькові гроші.

Комунікація

Гроші - це один із способів структурування взаємодії між людьми. Так людина вибудовує стосунки зі своїм оточенням, у тому числі і за допомогою грошей.

Чим раніше дитина навчиться використовувати цей інструмент комунікації, тим краще.

До того ж, наявність кишенькових грошей дозволяє дитині почуватися вільно. Наприклад, якщо у їдальні друзі вирішать купити булочки, то дитині не доведеться просити гроші в борг чи соромʼязливо відповідати - "у мене нічого немає".

Планування бюджету

Навичка управління бюджетом не виникає просто так - для цього потрібна практика.

Цей досвід має бути як позитивним, так і негативним. Спустивши одного разу всі кишенькові гроші на дрібнички, дитина наступного разу прийматиме зваженіші рішення про купівлю.

Розуміння власних цілей

За словами психолога, коли дитина має свої гроші, то вона може приймати рішення про купівлю, наприклад, нових кросівок сама. Також вона зможе збирати на них гроші.

І в цьому випадку батьки не повинні якось обмежувати дитину та обирати речі за неї.

"Навіть якщо вона купить не найкращі кросівки, які розваляться за сезон, то вона зрозуміє ціну вибору і наступного разу усвідомлено буде підходити до покупки", - йдеться у повідомленні.

Формування цінності

Часто буває так, що діти не усвідомлюють справжню вартість речей та кидають телефони та планшети на підлогу.

Розуміння, скільки коштувала іграшка, допоможе сформувати відчуття грошей на "особистому балансі". Знаючи, що новий телефон коштує як рік кишенькових грошей, дитина буде більш дбайливою з ним.