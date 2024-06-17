Живий спів Тіни Кароль оцінила викладачка з вокалу: що з цього вийшло (відео)

Співачка Тіна Кароль вже багато років є однією з найяскравіших зірок України. І її вокальні техніки можуть здивувати навіть дуже прискіпливих слухачів. Але не всі знають, як Кароль співає наживо.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), викладачка з вокалу Юлія Юрченко оцінила техніку виконання, яку використовує зірка, свій огляд на спів вона розмістила на своєму YouTube-каналі.

Як Кароль співає наживо

Юрченко проаналізувала, як змінився вокал співачки. І якщо спочатку вона використовувала небагато "фішечок", то з часом артистка розвинула талант й почала "гратися" прийомами. Особливо це помітно під час концертів Кароль.

"Як ми знаємо, нас співаки постійно обманюють і використовують всякі штуки. А тут відчувається детонація. І це означає тільки одне, що Тіна співає повністю наживо і тут немає ніяких примочок", - зазначила викладачка.

"Смачно, ось тут вона вже грається звуком, робить дуже цікаві мелізми, яких немає в пісні. Тобто вона постійно імпровізує, це дуже цінно", - додала вона.

Уривки з нових виступів Кароль, на яких вона виконує хіти, такі як "Троянди", "Мед" та "Ніжно", демонструють, що співачка відходить від студійних версій.

"Ну кайфує просто жінка від себе на сцені і це дуже-дуже круто", - зазначила викладачка.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В цілому, Юрченко дала схвальні відгуки на живий спів Кароль. Вона пояснила, які саме "фішки" використовує співачка та який це дає результат.

"Давайте по техніках пробіжимося, що вона використовує. Це белтінг, це багато твенгу, який мені іноді подобається, але іноді мені його забагато", - розповіла Юлія.

"Прийом, який дуже притаманний Тіні, це йодль, це Cry, дуже плакучий звук. Багато вона його використовує. Наступний прийом, це мікст, вона багато його використовує, багато обманює, обдурює слухачів. Вдає, що це белтінг, але ми знаємо, що це мікст", - додала вона.

Також у Кароль, стверджує Юрченко, багато фальцетних нот. Співачка "смачно" використовує та поєднує техніки, а також постійно імпровізує.