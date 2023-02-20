"Я дуже злий": американець зібрав для захисників України 100 тисяч доларів, і привіз особисто

Американський ветеран та волонтер Марк Ліндквіст зібрав для захисників України 100 тисяч доларів. Він жив у наметі у Штатах у морози близько трьох тижнів, закликав співвітчизників також донатити на потреби ЗСУ. Потім колишній льотчик ВПС США особисто приїхав в Україну, щоби передати гроші.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ліндквіст у США влаштовував благодійні концерти, записував на відео звернення та вів трансляцію під час проживання у наметі у Фарго (штат Північна Дакота), коли на вулиці було під мінус двадцять. Ветеран також підкорив мережу своїм виконанням знаменитої пісні "Ой у лузі червона калина".

Марк Ліндквіст у США виступав на заходах, закликаючи підтримати українців (фото: скріншот)

І ось, коли суму 100 тисяч доларів було зібрано, волонтер вирушив до України, де відвідав кілька міст, які постраждали від обстрілів російських окупантів. Враженнями від побаченого у Дніпрі, Запоріжжі та Вінниці Ліндквіст ділився у соцмережах.

Для гостя-волонтера екскурсію містами провели представники штабу Повітряних сил ЗСУ.

Американський волонтер та ветеран Марк Ліндквіст у Вінниці (фото: скріншот)

У Вінниці Марк побував на постраждалій від російського ракетного обстрілу у липні площі у центрі міста. Перебуваючи на руїнах зруйнованої будівлі культури, він не стримував емоцій.

"Я дуже злий. Я бачу тут порушення свободи України та українців, це ті принципи, в які ми віримо. Тому я зараз тут", - наголошує чоловік.

Тут же, шокований побаченим у Вінниці, Ліндквіст записав звернення до співвітчизників, акцентувавши на потребах українців у бойових літаках західного типу.

Марк Ліндквіст у центрі Вінниці побував на руїнах зруйнованих будівель внаслідок російських ракетних ударів (фото: скріншот)

"Мене звати Марк Ліндквіст, я ветеран ВПС США і волонтер. Прошу всіх американців звернутися до нашого уряду та Пентагону з проханням надіслати F-16 цим боєздатним бійцям, щоб вони могли боротися за свою свободу", - закликав він.

Також американський волонтер має намір і надалі збирати кошти, аби допомагати Україні. І планує новий візит цієї весни або влітку.

Відео: американський волонтер та ветеран зібрав 100 тисяч доларів, які привіз в Україну, відвідавши кілька міст