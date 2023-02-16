"Бігав під обстрілами в магазин": 75-річний волонтер із Японії вирішив назавжди залишитися в Харкові

75-річний японець на третій місяць повномасштабного вторгнення РФ в Україну опинився у харківському метро, яке служило бомбосховищем. Там він із рештою українців ховався від обстрілів. Упродовж дев'яти місяців він допомагав людям у підземці, а потім взагалі вирішив залишитися в Харкові.

Чому японець залишився в Україні

75-річний Фумінорі Цучико потоваришував з українцями та почав займатися волонтерством. На початку повномасштабного вторгнення РФ японець был у Польщі, але дізнавшись про Харків - вирушив туди на допомогу.

Протягом дев'яти місяців Фумінорі прожив із рештою на станції метро "Героїв праці". За його словами, влітку було добре, але зима для нього дуже холодна.

Чоловік готував їжу, розважав дітей, був корисним усім, чим міг. Він збирав пожертвування для українців на сторінці у Facebook.

Також організував сніданки для всіх, хто потребував, під обстрілами бігав у магазин за продуктами.

"У метро було добре, всі люди були разом. Вони були дуже добрими до мене. Але я завжди говорив: "Я ще багато чого можу", - згадує ті місяці Фумінорі.

Нещодавно чоловік вирішив назавжди залишитись в Україні. Він продав будинок у Японії та винаймає квартиру в районі Салтівка. У Токіо в нього залишилося дві дорослі дочки.