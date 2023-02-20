"Я очень зол": американец собрал для защитников Украины 100 тысяч долларов, и привез лично

Американский ветеран и волонтер Марк Линдквист собрал для защитников Украины 100 тысяч долларов. Он жил в палатке в Штатах в морозы около трех недель, призывал соотечественников тоже донатить на нужды ВСУ. Затем бывший летчик ВВС США лично приехал в Украину, чтобы передать деньги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Линдквист в США устраивал благотворительные концерты, записывал на видео обращения и вел трансляцию во время проживания в палатке в Фарго (штат Северная Дакота), когда на улице было под минус двадцать. Ветеран также покорил сеть своим исполнением знаменитой песни "Ой у лузі червона калина"...

Марк Линдквист в США выступал на мероприятиях, призывая поддержать украинцев (фото: скриншот)

И вот, когда сумма 100 тысяч долларов была собрана, волонтер отправился в Украину, где посетил несколько городов, пострадавших от обстрелов российских оккупантов. Впечатлениями от увиденного в Днепре, Запорожье и Виннице Линдквист делился в соцсетях.

Для гостя-волонтера экскурсию в городах провели представители штаба Воздушных сил ВСУ.

Американский волонтер и ветеран Марк Линдквист в Виннице (фото: скриншот)

В Виннице Марк побывал на пострадавшей от российского ракетного обстрела в июле площади в центре города. Находясь на руинах разрушенного здания культуры, он не сдерживал эмоций.

"Я очень зол. Я вижу здесь нарушение свободы Украины и украинцев, это те принципы, в которые мы верим. Поэтому я сейчас здесь", - подчеркивает мужчина.

Тут же, шокированный увиденным в Виннице, Линдквист записал обращение к соотечественникам, акцентировав внимание на потребности украинцев в боевых самолетах западного типа.

Марк Линдквист в центре Винницы побывал на руинах разрушенных зданий в результате российских ракетных ударов (фото: скриншот)

"Меня зовут Марк Линдквист, я ветеран ВВС США и волонтер. Прошу всех американцев обратиться в наше правительство и Пентагон с просьбой прислать F-16 этим боеспособным бойцам, чтобы они могли бороться за свою свободу", - призвал он.

Также американский волонтер намерен и дальше собирать средства, чтобы помогать Украине. И планирует новый визит этой весной или летом.

Видео: американский волонтер и ветеран собрал 100 тысяч долларов, которые привез в Украину, посетив ряд городов