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В США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установки

Новина українською →
Киевская область, Среда 03 августа 2022 19:59
В США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установки Коллаж РБК-Украина: американские школьники купили модульные дома для украинцев
Автор: Владимир Костырин

Американские школьники собрали деньги на покупку модульных домов для жителей Макарова под Киевом, которые из-за российской войны лишились собственного жилья. Четыре подростка из Айдахо-Фолс (США) также отправились в Украину, чтобы лично принять участие в возведении новых домиков.

Об этом 3 августа передали в благотворительной организации To Ukraine with love.

Подростки в возрасте 13-17 лет - Лэндон и Джейден Мерфи, Лаклан Хаак и Чейз Миллер - решили в родном городе заняться сбором средств для помощи украинцам.

Ребята устанавливали тематические стенды возле магазинов, приглашали местный бизнес пожертвовать деньги на благое дело, ходили по соседям и знакомым, рассказывали людям о происходящем в Украине, о сопротивлении российским оккупантам, о разрушенных снарядами захватчиков домах, показывали фото и видео последствий интервенции.

В США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установкиВ США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установкиВ США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установки

Четыре подростка в США собрали деньги на модульные дома для украинцев (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

Их сообщение общине во время своих новостных интервью было такое: "Не обязательно иметь много денег, чтобы что-то изменить. Если вы готовы пожертвовать свое время - этого более чем достаточно, чтобы изменить чью-то жизнь к лучшему".

В США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установкиВ США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установки

Жители Макарова, которые из-за российских оккупантов остались без жилья, получают от школьников из США модульные домики (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

И вот школьники собрали сумму, достаточную на покупку трех модульных домов, но останавливаться на этом не собираются.

Американские подростки также лично приехали в Макаров Киевской области, чтобы своими руками помогать в возведении строений, которые подарили одной из семей, потерявшей жилье во время вражеской бомбардировки.

Видео: американские подростки, которые собрали деньги на покупку модульных домов, приехали в Макаров

3 августа ключи от одного из таких собранных и уже готовых к заселению и проживанию домиков вручили Валерию и его семье. В здании - 2 комнаты, есть кухня с холодильником, электроплитой и мойкой, холл, в санузле установлена душевая и стиральная машина.

"Это был удивительный день, наполненный слезами радости. И воспоминания, которые мы будем лелеять вечно", - говорят благотворители.

В США школьники собрали деньги на модульные дома для украинцев, и приехали в Макаров для установки

Четыре подростка из США помогают жителям Макарова под Киевом получить новое жилье (фото: facebook.com/ToUkraineWithLove.org)

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Соединенные Штаты Америки Киевская область благотоврительность модульный городок Жилье
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