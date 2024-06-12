"Я думала, що зустрічаюсь з чоловіком": жінка була шокована, коли зблизилася з новим бойфрендом з сайту знайомств

22-річна Роксана Шурмур попала в дуже неприємну історію з новим бойфрендом, якого знайшла на сайті знайомств. Дівчина після важкого періоду в особистому житті вирішила спробувати знову з кимось познайомитися, однак нова зустріч стала найбільшим її розчаруванням у житті.

Який шок дістала дівчина під час стосунків та з якої причини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Express.

Роксана скористалася сайтом знайомств, щоб знайти нове кохання. Буквально за два дні вона знайшла хлопця на ім'я Ті-Джей, який здався їй кимось особливим. Вона розповіла, що з ним вона змогла розслабитися.

"Ті-Джей змусив мене відчути себе розслабленою, він змусив мене почути, Ті-Джей змусив мене відчути, що все, що я відчувала, було добре", - зізнається дівчина.

У віці 16 років Роксана пережила зґвалтування і довго сторонилася чоловіків. Вона розповіла про свою трагедію Ті-Джею і той запевнив її, що все буде добре.

Після двох тижнів телефонних розмов, Роксана наважилася зустрітися з Ті-Джеем у кафе. Він виявися трохи нижчим, ніж вона очікувала, але ніякої незручності це не викликало, розмова була легкою, наче вони знали одне одного багато років.

22- річна Роксана (кадр з відео UKTV)

Був тільки один момент, який викликав дивування дівчини. Ті-Джей розповів, що його справжнє ім'я Тарджіт Сінгх. І він спитав Роксану, чи не проти вона повернутися з ним до будинку його тата, щоб він міг перевдягнутися у крутіший одяг.

Спочатку дівчина подумала, що це "дивно", але погодилися піти з хлопцем. І вона була дуже здивована тим, який брудний будинок у Ті-Джея, за що він вибачився.

Після першої зустрічі пара почала зустрічатися і попри попереджувальні знаки Роксана вважала, що їй пощастило. Зараз вона вважає, що стосунки почали розвиватися дуже інтенсивно та швидко.

І лише через три тижні залицянь, Роксана вже була готова жити разом з Ті-Джеем та припинити спілкування з рідними та друзями. Вона переїхала в його будинок.

Перша підозра з'явилася, коли Ті-Джей виявив небажання мати інтимні стосунки. І коли закохані нарешті дійшли до близькості, світло було приглушено, а вони обидва були вдягнені.

Їхній єдиний сексуальний контакт був настільки "незручним" для обох, що Роксана почала щось підозрювати та вирішила глибше дослідити свої сумніви.

Ті-Джей виявився зовсім не тою людиною, за яку себе видавав (фото: PH)

Саме тоді в них з Ті-Джеем сталася дуже відверта розмова, у який хлопець зізнався про свій шлях зміни статі від чоловіка до жінки.

Це був перший шок для дівчини, але вона вирішила його підтримати під час цієї значної зміни. Ті-Джей наполіг, щоб пройти операцію самостійно і пообіцяв, що все відбудеться протягом дня. Після такого швидкого "повернення" з операції, Роксана була налаштована скептично.

"Це просто виглядало не так. Ті-Джей сказав, що він це зробив, і що у нього тепер буде піхва. А ще він, здається, мав зручне пояснення для будь-якої ситуації", - додала дівчина.

Ситуація почала швидко розплутуватися, коли Роксана випадково натрапила на протез пеніса Ті-Джея та свідоцтво про народження. Документи підтвердили, що він був біологічно жінкою при народженні та мав ім'я Ханна Волтерс.

Зіткнувшись з цим викриттям, Ті-Джей вдався до насильства та проявив жорстокість до дівчини. А Роксана, отримав підтримку друзів та родини, подала на нього офіційну скаргу в поліцію.

Виявилося, що в Ті-Джея було ще дві жертви, і одній з них ледве виповнилося 16 років. Суд Снересбрука визнав його винним за трьома пунктами звинувачень в нападі шляхом проникнення, шести пунктах звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень і жахливому обвинуваченні в погрозі вбивством. Його засудили до 10 років ув'язнення, а суддя назвав його "досвідченим брехуном та маніпулятором".