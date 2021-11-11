"Я добился": известный певец получил украинское гражданство

"Я добился, я получил украинское гражданство. Да, можно меня поздравить, еще один украинец, такой настоящий, Лопес свой будет. Теперь в Украине будет такая фамилия - Лопес", - заявил танцовщик.

Он рассказал, что месяц готовился к экзамену по украинскому языку. Больше всего этой новости порадовалась мама артиста, которую он привез в Киев из Венесуэлы.

При этом по законам Украины, Лопес должен отказаться от старого гражданства в течение двух лет, но сделать это не так просто, поскольку, к сожалению, в Украине нет представительства Венесуэлы.

Ближайшее посольство находится Москве, и оно сейчас не работает из-за пандемии COVID-19.

Лопес признался, что во время гастролей за границей было несколько случаев, когда его депортировали прямо из аэропорта.

Он попросил президента Украины Владимира Зеленского оказать содействие.

Амадор Лопес получил украинское гражданство (видео: YouTube)