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Одна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновники

Новина українською →
Среда 13 октября 2021 10:40
Одна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновники Елена Овчинникова прославила Украину на весь мир (фото instagram.com/lenaovchynnikova)
Автор: Дмитрий Войналович

Всемирно известная украинская боец ММА, многократная чемпионка по кикбоксингу, тайскому боксу и К-1 Елена Овчинникова может принять гражданство другой страны.

Об этом одна из самых титулованных спортсменок планеты в боевых искусствах, которую называют самой горячей украинкой в MMA, призналась в интервью "Спорт 24".

По словам Елены, ей ранее поступало много предложений сменить паспорт, но тогда она отказывала.

"Сильно прикипела к Украине. Возможно, это во мне говорит патриотизм", - сказала многократной чемпионки мира и Европы.

Одна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновники

Елена Овчинникова прославила Украину на весь мир (фото instagram.com/lenaovchynnikova)

Но последние несколько лет Овчинникова упорно пытается пробиться в государственные учреждения, чтобы на нее наконец обратили внимание и признали как украинку, которая прославляет страну на весь мир.

Однако все попытки - тщетны. Хотя цель 34-летней спортсменки лишь одна - развивать свой вид спорта в родной стране.

Одна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновники

Елена Овчинникова имеет очень много титулов (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)

Поэтому сейчас девушка все чаще задумывается над тем, чтобы переехать в другую страну.

"В последнее время часто задумываюсь, почему бы не поехать за границу и не выступать под флагом другой страны. Там у меня гораздо больше признания и плюсов. Сейчас я в раздумьях. Еще есть время, пока залечиваю травму, попробую дальше биться в дверцы разных учреждений. Но если ничего не получится, я все же буду покидать нашу страну", - сказала она.

Одна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновникиОдна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновникиОдна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновникиОдна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновникиОдна из лучших спортсменок Украины думает сменить гражданство. Виноваты чиновники

Елена называют самой горячей украинкой в ММА (фото: instagram.com/lenaovchynnikova)

Ранее мы писали, что 15-летняя украинская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу.

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