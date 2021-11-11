"Я домігся": відомий співак отримав українське громадянство

"Я домігся, я отримав українське громадянство. Так, можна мене привітати, ще один українець, такий справжній, Лопес свій буде. Тепер в Україні буде таке прізвище - Лопес", - заявив танцівник.

Він розповів, що місяць готувався до іспиту з української мови. Найбільше цій новині пораділа мама артиста, яку він привіз до Києва з Венесуели.

При цьому за законами України, Лопес повинен відмовитися від старого громадянства протягом двох років, але зробити це не так просто, оскільки, на жаль, в Україні немає представництва Венесуели.

Найближче посольство знаходиться Москві, і воно зараз не працює через пандемію COVID-19.

Лопес зізнався, що під час гастролей за кордоном було кілька випадків, коли його депортували прямо з аеропорту.

Він попросив президента України Володимира Зеленського посприяти цьому.

Амадор Лопес отримав українське громадянство (відео: YouTube)