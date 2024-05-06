"Я була розчавлена". Зірка "Оппенгеймера" шокувала зізнанням про російського режисера

Британська акторка Емілі Блант шокувала подробицями співпраці з російським режисером Андрієм Кончаловським.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням The Sun.
Так, зі слів зірки "Оппенгеймеру", коли їй було 19 років, вона проходила у росіянина кастинг на роль у фільмі "Лев узимку".
У результаті роль дісталася дружині Кончаловського Юлії Висоцькій.
Емілі звинуватила режисера в женоненависництві.
"Він був дуже жорстоким під час проб. Йому було приємно ставити мене на місце, а атмосфера була женоненависницькою. Я була розчавлена, коли все закінчилося. Я добре запам'ятала той досвід. Це було жахливо, на той момент я відчувала себе нікчемністю", - пригадала акторка.
Андрій Кончаловський (фото: Вікіпедія)
Також вона додала, що поведінка путініста зачепила її почуття, і вона не готова була "тримати удар".
"Режисер поводився жахливо. Ти все ж таки не завжди виявляєшся досить стійким, подібне ставлення зачіпає твої почуття, тому актори іноді почуваються як в окопах. Буває, що все виходить легко і красиво, а іноді доводиться стикатися з чимось болючим", - поділилася знаменитість.
"Зазвичай, я готова до подібних речей. В якості актора ти маєш бути готовим тримати удар", - сказала Блант.
Нагадаємо, російський режисер Андрій Кончаловський підтримує повномасштабну війну Росії проти України та вихваляє президента РФ Володимира Путіна, який, на його думку, "намагається покласти кінець пануванню американського долара".