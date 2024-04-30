"Як життя? Мабуть, все класно". Втікач Влад Яма розлютив українців архівним фото з Криму

Хореограф Влад Яма, який під час повномасштабної війни з дружиною та дітьми виїхав до США, вкотре розлютив українців. Цього разу втікача засудили за архівну світлину в Криму.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram судді шоу "Танці із зірками".

Влад Яма вкотре нарвався на хейт

У своїх соцмережах танцівник поділився знімком, на якому він позує в брюках і сорочці під водою у басейні.

Фото зроблене в Ялті 2012 року, і його Яма вирішив приурочити до Міжнародного дня танцю.

"Дякую танцям і вчителям! Міжнародний день танцю. Ялта, 2012", - підписав кадр хореограф.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Реакція фанів

Думки шанувальників у коментарях розділилися. Одні почали засуджувати Яму за те, що він перебуває за кордоном, в той час, як інші долучилися до привітань з його професійним святом.

Як життя? Мабуть, все класно, спокійно? Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі ім'я та кар'єру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі

Який креативний кадр, вітаю

Вітаю Вас

Нагадаємо, Влад Яма покинув Україну в перші дні повномасштабної війни.

Як стверджував хореограф, йому це вдалося зробити до того, як чоловікам призовного віку обмежили виїзд. Танцюрист зараз перебуває у США.