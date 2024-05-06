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"Я была раздавлена". Звезда "Оппенгеймера" шокировала признанием о российском режиссере

Эмили Блант (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Британская актриса Эмили Блант шокировала подробностями сотрудничества с российским режиссером Андреем Кончаловским.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой The Sun.

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Так, со слов звезды "Оппенгеймера", когда ей было 19 лет, она проходила у россиянина кастинг на роль в фильме "Лев зимой".

В итоге роль досталась жене Кончаловского Юлии Высоцкой.

Эмили обвинила режиссера в женоненавистничестве.

"Он был очень жестоким во время проб. Ему было приятно ставить меня на место, а атмосфера была женоненавистнической. Я была раздавлена, когда все закончилось. Я хорошо запомнила тот опыт. Это было ужасно, на тот момент я чувствовала себя ничтожеством", - вспомнила актриса.

Андрей Кончаловский (фото: Википедия)

Также она добавила, что поведение путиниста задело ее чувства, и она не готова была "держать удар".

"Режиссер вел себя ужасно. Ты все же не всегда оказываешься достаточно стойким, подобное отношение задевает твои чувства, поэтому актеры иногда чувствуют себя как в окопах. Бывает, что все получается легко и красиво, а иногда приходится сталкиваться с чем-то болезненным", - поделилась знаменитость.

"Обычно, я готова к подобным вещам. В качестве актера ты должен быть готовым держать удар", - сказала Блант.

Напомним, российский режиссер Андрей Кончаловский поддерживает полномасштабную войну России против Украины и восхваляет президента РФ Владимира Путина, который, по его мнению, "пытается положить конец господству американского доллара".

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