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"Відбулася страшна метаморфоза". Український шоумен емоційно висловився про зрадницю Повалій

Неділя 05 травня 2024 20:45
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"Відбулася страшна метаморфоза". Український шоумен емоційно висловився про зрадницю Повалій Костя Гнатенко і Таїсія Повалій (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український шоумен, поет, композитор і телеведучий Костя Гнатенко висловився про зрадницю України Таїсію Повалій, з якою він знайомий ще з часів, коли путіністка перемогла на "Словʼянському базарі" у 1993 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Анджеліці Рудницькій на YouTube.

Деталі

Зі слів Гнатенка, на початку своєї кар’єри Повалій мала абсолютно проукраїнську позицію та справляла враження людини з добрим серцем.

Після того, як артистка здобула свою першу значну перемогу, її стали запрошувати на різні заходи як головну родзинку програми.

На одній з таких подій Костянтин представив Таїсію як "золотий голос України", і це закріпилося за нею на багато років.

"Я знаю так багато добрих вчинків Таї Повалій, суто людських. Коли їй телефонували, говорили, що в них біда. Таких прикладів безліч. Як сталася ця страшна метаморфоза, як вона з українки перетворилася на манкурта, людину без роду і племені - для мене це буде загадка", - сказав Гнатенко.

&quot;Відбулася страшна метаморфоза&quot;. Український шоумен емоційно висловився про зрадницю Повалій

Костя Гнатенко (фото: instagram.com/gnatenkokostia)

Поет згадав кумедний інцидент, який продемонстрував, що співачка виросла в україномовному середовищі.

У той момент, коли вона намагалася висловити свої думки російською мовою на телебаченні, вона використовувала фразу "на лобі" замість "на лбу".

"Тая, яка народилася в українському селі на Білоцерківщині, мама україномовна, вся сім'я україномовна. Тая погано взагалі знала російську мову. Вона не сформована була в російськомовному середовищі", - пояснив виконавець.

Він вважає, що Повалій пройшла через процес деградації, і тепер Гнатенко розглядає свою колишню подругу як людину, яка втратила свій шлях.

"Бог їй подарував голос, але забрав розум", - підсумував шоумен.

Зазначимо, що Таїсія Повалій народилася на Київщині і співочу кар’єру почала будувати в Україні. Ще до початку повномасштабної війни втекла до Росії, де почала жити і працювати.

Запроданка підтримала криваву політику Путіна і вторгнення диктатора до України.

Нагадаємо, нещодавно Повалій пригадала, як приїхала до Москви у день початку великої війни.

Також Зібров відповів, чого б точно не зробив, якби зустрів зрадницю.

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