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"Я була б мертва": у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракета

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Запоріжжя, Четвер 23 березня 2023 14:03
"Я була б мертва": у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракета Окупанти зруйнували будинок моделі Юлії Ратнер (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 22 березня обстріляли ракетами багатоповерхівку в Запоріжжі. В одній з квартир будинку колись жила українська модель Юлія Ратнер.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У будинку дівчина провела дитинство

23-річна Юлія Ратнер розповіла, що могла б загинути в Запоріжжі 22 березня. Квартира, в якій дівчина жила з батьками, розташована в сусідньому під'їзді від місця влучання балістичної ракети.

"Це будинок, в якому я прожила майже 10 років у дитинстві. Якби я й досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва", - написала Юлія Ратнер.

&quot;Я була б мертва&quot;: у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракетаОкупанти знищили будинок, де знаходилась квартира моделі Юлії Ратнер (скриншот)

Також модель згадала про школу та торговий центр, які було видно з її вікон, а росіянам емоційно побажала горіти в пеклі.

"Тут я прожила більшу частину свого життя. Моя школа - через один будинок. Я ходила до цього торгового центру майже щодня. Я щиро сподіваюся, що пекло існує, і що кожен з вас, г*внюки, буде мучитися вічність, і всі ваші наступні покоління теж", - сказала вона.

&quot;Я була б мертва&quot;: у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракета

&quot;Я була б мертва&quot;: у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракетаОкупанти знищили будинок, де знаходилась квартира моделі Юлії Ратнер (скриншот)

Що відомо про модель

Юлія Ратнер - українська модель, кар'єра якої розпочалась у 15 років.

Влітку 2017 року вона стала обличчям нової колекції Valentino. Також на Тижні моди в Парижі дефілювала для Prada, Fendi, Christian Dior та Celine. У соціальних мережах на неї підписана американська супермодель Белла Хадід.

&quot;Я була б мертва&quot;: у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракетаМодель Юлія Ратнер (instagram.com/dear.ratner)

Раніше ми повідомляли, будинки яких українських зірок зруйнували окупанти.

Також Наталія Мосейчук розповідала, що росіяни зробили з її будинком під Києвом.

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