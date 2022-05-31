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Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: "целым не остался"

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 16:45
Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: "целым не остался" Коллаж РБК-Украина: Наталья Мосейчук рассказала, как российские оккупанты повредили ее дом
Автор: Владимир Костырин

Наталья Мосейчук откровенно высказалась о своем эмоциональном состоянии в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, об угрозах, поступавших родным от захватчиков, и своем пострадавшем доме под Киевом.

Известная украинская телеведущая проживает с семьей в двухэтажном особняке как раз недалеко от Бучи и Ирпеня, где российские интервенты совершали военные преступления при оккупации.

Как и многие другие здания в округе, пострадал в результате боевых действий и дом Мосейчук в пригороде украинской столицы.

Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;

Так выглядел дом семьи Наталья Мосейчук под Киевом до полномасштабной войны (фото: кадр из видео)

Он был поврежден во время оккупации и танковых боев в марте армией РФ, рассказала ведущая 1+1 и Марафона "Единые новости" в интервью kp.ua.

"Наш дом целым не остался. Выбиты все окна, повреждена крыша, нет растений, все стесано снарядами, разбиты заборы", - отметила телезвезда.

Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;

Наталья Мосейчук с мужем и сыновьями в доме под Киевом (фото: кадр из видео)

Но уже были начаты восстановительные работы, и домик постепенно "оправляется" от нашествия оккупантов.

"Но окна вставляются, крыша ремонтируется… Понемногу уже отстраиваем. Окна уже поставили", - говорит Мосейчук.

Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;

Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;

Наталья Мосейчук с семьей в загородном доме под Киевом (фото: кадр из видео)

Также знаменитость призналась, что как только началась вражеская навала, у нее и мысли не было покинуть родину. Был эвакуирован из Украины только ее младший сын Матвей вместе с бабушкой, но через некоторое время вернулся к родителям.

"Через две недели Матвей сказал: "Заберите меня, я буду с вами спускаться в бомбоубежище, буду сидеть, буду быстренько одеваться даже ночью, как ты мама просишь, но только заберите меня". И мы забрали своего ребенка, он с нами", - рассказала Мосейчук.

Мосейчук впервые рассказала, что россияне сделали с ее домом под Киевом: &quot;целым не остался&quot;

Наталья Мосейчук (фото: пресс-служба 1+1)

Ведущая затронула и тему угроз со стороны рашистов, которые в начале войны получила ее 80-летняя мама Анна Николаевна, и призналась, что она очень тяжело это восприняла.

"Звонили ей. Не знаю, будь то ГРУ или ФСБ, но первый вопрос, который ей задали: "Анна Николаевна, а вы знаете, что ваша дочь по телевидению рассказывает?". Потом было очень много звонков, очень много смс на ее телефон с разными угрозами, ненормативными выражениями того, что они могут сделать с мамой", - делится ведущая.

Ранее мы писали, что Ирина Билык показала свой дом после того, как там жили российские оккупанты, и призналась, что фактически уцелел только рояль.

Также мы рассказывали, что оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы Камалии.

Кроме того, российские захватчики ограбили солистку KAZKA Александру Зарицкую, обчистив ее дом под Гостомелем.

А также перед этим Игорь Кондратюк показал повреждение своего дома от ракетного обстрела, который совершили оккупанты 14 марта, как раз в его 60-летний юбилей.

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Наталья Мосейчук Война России против Украины
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