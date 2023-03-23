"Я была бы мертва": в Запорожье в дом известной украинской модели попала ракета

Российские оккупанты 22 марта обстреляли ракетами многоэтажку в Запорожье. В одной из квартир дома когда-то жила украинская модель Юлия Ратнер.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

В доме девушка провела детство

23-летняя Юлия Ратнер рассказала, что могла бы погибнуть в Запорожье 22 марта. Квартира, в которой девушка жила с родителями, расположена в соседнем подъезде от места попадания баллистической ракеты.

"Это дом, в котором я прожила почти 10 лет в детстве. Если бы я до сих пор жила в родном городе, я, наверное, была бы мертва", - написала Юлия Ратнер.

Оккупанты уничтожили дом, где находилась квартира модели Юлии Ратнер (скриншот)

Также модель вспомнила школу и торговый центр, которые были видны из ее окон, а россиянам эмоционально пожелала гореть в аду.

"Здесь я прожила большую часть своей жизни. Моя школа - через один дом. Я ходила в этот торговый центр почти каждый день. Я искренне надеюсь, что ад существует, и что каждый из вас, г*внюки, будет мучиться вечность, и все ваши следующие поколения тоже", - сказала она.

Оккупанты уничтожили дом, где находилась квартира модели Юлии Ратнер (скриншот)

Что известно о модели

Юлия Ратнер - украинская модель, карьера которой началась в 15 лет.

Летом 2017 года она стала лицом новой коллекции Valentino. Также на Неделе моды в Париже дефилировала для Prada, Fendi, Christian Dior и Celine. В социальных сетях на нее подписана американская супермодель Белла Хадид.

Модель Юлия Ратнер (instagram.com/dear.ratner)