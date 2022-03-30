Оккупанты разрушили дома многих украинских звезд. Как они выглядят после бомбардировок

Российские войска с начала вторжения принесли миллионам украинцев много горя и страдания, которое мы не забудем никогда. Тысячи погибших, миллионы беженцев, разрушенные дома мирных людей. Украинские звезды также пострадали от бомбардировок российскими ракетами, оставшись без домов, которые строили годами.

Смотрите ниже в материале Lite , что произошло с домами Илоны Гвоздевой, Игоря Кондратюка, Валерия Харчишина, Юрия Фалесы, Маши Фокиной.

Илона Гвоздева

Дом хореографа и победительницы Танцев со звездами оккупанты разрушили 4 марта.

"Нашего дома в Киеве больше нет... Ублюдки. Путин – тварь. Теперь меня на этой земле будет держать ненависть ко всему русскому народу. Мы жили и никого не трогали, но теперь это проклятье ляжет на ваших детей, и, поверьте, все они нам вернут сполна. Это был наш дом. Это мирный район, никаких стратегических объектов", - написала танцовщица в Instagram.

Она добавила, что восстанавливать дом придется с фундамента, так как ущерб очень серьезный. К счастью, Илоны, мужа и их двоих детей дома не было. Звезда выехала за границу.

Фото: Разрушения в доме Илоны Гвоздевой (instagram.com/ilonagvozdeva)

Игорь Кондратюк

Кондратюку оккупанты сделали "подарок" в честь его 60-летия 14 марта. В дом продюсера под Киевом влетел снаряд, приведя к частичному разрушению. К счастью, без пострадавших.

"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Россияне - дерьмо планеты Земля, - попали в наш дом под Киевом", - написал он.

Фото: Повреждение дома Игоря Кондратюка под Киевом (facebook.com/kondratjukigor)

Юрий Фалеса

16 марта в Подольском районе Киева вражеские снаряды попали в несколько частных домов. Среди них был дом и офис бывшего гражданского мужа Ани Лорак, продюсера Юрия Фалесы.

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстраиваться заново!" - подписал он фото.

Фото: Пожар в доме Фалесы в Киеве (facebook.com/falyosayuriy)

Валерий Харчишин

27 марта оккупанты уничтожили дом лидера "Другої ріки" под Гостомелем, на который он работал всю жизнь. Это было его мечтой, домом, где выросли и жили трое его сыновей.

"Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители мошенники - перестраивал почти все", - написал Валерий.

К счастью, на момент обстрела людей в доме не было, сам Харчишин остается в Украине до победы. Старший сын музыканта защищает Украину на севере, а двое младших вместе с мамой - за границей.

Фото: Так выглядел дом Харчишина до уничтожения (facebook.com/valeriy.kharchyshyn)

Маша Фокина

28 марта в дом бывшего премьера Украины Витольда Фокина под Киевом попали обломки двух ракет. Его внучка - украинская певица Маша Фокина рассказала, как все произошло.

"Мою семью лишили дома. Российские ракеты! Россияне, это "спецоперация"?Военный объект? Он требовал защиты? Там живет моя семья! Весь мой дом пострадал от обломков ракет. Нет фасада дома, не говоря уже об окнах и дверях. Подвал, где месяц пряталась вся моя семья, сгорел дотла! У вас до сих пор отсохший мозг, застрявший в российских новостях?" - написала она.

К сожалению, погибла собака семьи.

Дом семьи Маши Фокиной уничтожили оккупанты (фото: instagram.com/mashafokina)