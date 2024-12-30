"Я видела восторг": финалистка "Холостяка-13" объяснила, почему Терен выбрал не ее

Финалистка "Холостяка-13" Анастасия Юзьвак высказалась о выборе главного героя Александра Терена. В частности, она прокомментировала свой проигрыш и отметила, что между ней и Александром "была связь", которую на экране зрители могли просто не увидеть.

Что говорит финалистка "Холостяка-13"

Терен, как известно, выбрал не ее, а волонтера Инну Белень из Харькова. Анастасия вышла на связь в блоге и объяснила, почему во время финала была такой спокойной и почему спокойно отреагировала на свой проигрыш.

Юзьвак отметила, что для нее такие результаты были с одной стороны неожиданными, а с другой - ожидаемыми.

"Я очень спокойная личность, и в момент церемонии я была очень спокойной. Глядя в глаза Александра, я видела восторг. Я знала, что я ему очень нравлюсь. И он мне нравился. Наши отношения очень хорошо развивались. На экране вы могли видеть совсем имитированную картинку того, что было в реальности. Я вам об этом расскажу позже. Но то, что я не получила розу, для меня с одной стороны было неожиданно, а с другой - ожидаемо", - рассказала девушка.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

В следующей stories фаворитка "Холостяка" поинтересовалась, "вмещался ли ее образ в рамки того, в чем больше всего сейчас нуждается украинский народ".

"В глазах Саши все было видно. И было видно всегда - и на свиданиях, и тем более на последней церемонии. Здесь вопрос в другом: помещался ли мой образ в рамки того, что больше всего желательно сейчас для украинского народа?" - сказала Юзьвак.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Финалистка говорит, что сознательная аудитория понимает ее "ответ на предыдущий вопрос". А также она добавила, что, по ее мнению, на решение Александра повлияли некие "внешние силы".

"Я уверена, что моя сознательная аудитория понимает ответ на предыдущий вопрос. Было ли мне больно? Да, было. Я считаю, что на решение Александра повлияли какие-то внешние силы. Мне было больно, что он поддался им. Больше, наверное, для него важно что-то иное. И поэтому я повела себя во время финала просто лояльно. Я сказала: "Окей, давай останемся друзьями". Но я знаю, что между нами была эта связь", - заявила таролог.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Напомним, Анастасия Юзьвак и Инна Белень стали финалистками романтического реалити "Холостяк-13".

Что известно про Анастасию Юзьвак

Юзьвак долгое время жила в Англии, занимается тарологией и называет себя "обладательницей женской энергии". Этой деятельностью она заинтересовалась еще в подростковом возрасте, когда ее отец переживал жизненный кризис, и Анастасия решила ему помочь.

Своим идеалом мужчины девушка называла уверенного, уравновешенного, финансово стабильного партнера, который имеет широкий кругозор, высокий эмоциональный интеллект и понимает разницу между женской и мужской энергиями.

Финалистка не скрывает, что подала заявку на проект "Холостяк", не зная, кто станет главным героем. Однако, когда узнала его имя, взяла себе время, чтобы изучить вопрос и взвесить, нужно ли ей участие в шоу.

Анастасия с другими участницами шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/anastasiiaairy)