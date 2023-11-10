Xiaomi випустила ультрабюджетний смартфон для всіх (фото)

Компанія Xiaomi представила бюджетний смартфон Redmi 13C. Новий апарат може похвалитися деякими поліпшеннями характеристик, а дизайн задньої панелі став більш сучасним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на GSMArena .

Усередині пристрою встановлений процесор MediaTek Helio G85 з оперативною пам'яттю LPDDR4x об'ємом 4/6/8 ГБ, а сховище eMMC 5.1 може бути на 128 ГБ або 256 ГБ. Воно також може бути розширене за допомогою картки microSD до 1 ТБ.

Екран IPS з діагоналлю 6,74 дюйма має частоту оновлення 90 Гц і роздільною здатністю 1600×720 пікселів, з піковою яскравістю 600 ніт. Є сертифікація TÜV Rheinland Low Blue Light та захисне скло Corning Gorilla Glass.

Xiaomi Redmi 13C (фото: GSMArena)

Основна камера 13C оснащена сенсором 50 Мп та додатковим датчиком глибини на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп. Батарея ємністю 5000 мА/год підтримує зарядку на 18 Вт, хоча комплектується адаптер на 10 Вт як у попередній версії. Зарядний порт - USB-C.

Операційна система Android 13 з MIUI 14. Інші характеристики включають роз'єм для навушників 3,5 мм, бічний сканер відбитків пальців та розблокування за допомогою обличчя.

Xiaomi Redmi 13C (фото: GSMArena)

Redmi 13C доступний у кольорах Midnight Black, Navy Blue, Glacier White та Clover Green. Ціни починаються від близько 125 доларів (4 500 гривень) за базову версію 4/128 ГБ, приблизно 140 доларів (5 000 гривень) за варіант 6/128 ГБ та 155 доларів (5 600 гривень) за модель 8/256 ГБ.