Потужний та доступний: Xiaomi випустила комп'ютер Mini PC 2023

Компанія Xiaomi представила свій оновлений комп'ютер Mini PC на 2023 рік, пропонуючи користувачам нові функції та покращену продуктивність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на портал ITHome .

Головне поліпшення полягає у заміні процесора з Intel Core i5-1240P на Core i5-1340P, що означає перехід із 12-го покоління на 13-те. Згідно заяв виробника, ефективність цієї машини збільшилася на 10% в одноядерному режимі і на 11% в багатоядерному режимі.

Компактний алюмінієвий корпус Mini PC 2023, вагою близько 440 грам, залишився практично без змін. Цей пристрій все ще легко поміщається на долоні і більше нагадує приставку, ніж повноцінний комп'ютер.

Вигляд нового Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)

Нова версія комп'ютера Mini PC 2023 поставляється з 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 та 512 ГБ SSD (PCIe 4.0). У ній також передбачені слоти для розширення пам'яті та можливість підключення зовнішніх відеокарт.

У корпусі цього комп'ютера ви знайдете три роз'єми USB 3.2 Gen 2, два порти Thunderbolt 4, HDMI 2.1 (18 Гбіт/с), USB 2.0, аудіороз'єм 3,5 мм та Ethernet (2,5 Гбіт/с).

Корпус Xiaomi Mini PC 2023 (фото: Xiaomi)

Ціна Xiaomi Mini PC 2023 становить 3 499 юанів (17 450 гривень) із попередньо встановленою операційною системою Windows 11, тоді як минула модель стартувала з ціною 3 999 юанів (близько 20 000 гривень). Цей комп'ютер вже доступний для покупки в Китаї, але інформації про його доступність за межами Піднебесної поки що немає.