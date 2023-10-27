Xiaomi представила нове покоління смартфонів: характеристика та ціни

26 жовтня Xiaomi провела презентацію в Китаї, де показала нові флагманські смартфони Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Обидва апарати пропонують вражаючі технічні характеристики та покращення порівняно з попередніми моделями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог про мобільні пристрої FoneArena .

Xiaomi 14

Базова модель є смартфоном з компактним екраном розміром 6,36 дюйма. Цей дисплей має роздільну здатність 2670 x 1200 пікселів, підтримує частоту оновлення від 1 до 120 Гц і забезпечує пікову яскравість на рівні 3000 нит. Тонкі рамки екрану становлять всього 1,61 мм, при цьому пристрій має товщину 8,29 мм і вагу 193 грами. З версією в корпусі зі шкіри він ще тонши1 (8,28 мм) і легший (188 грамів).

Діагональ екрана смартфона (фото: Xiaomi)

Xiaomi підкреслює, що екран базової моделі смартфона пропонує яскравіше зображення і вужчі рамки, ніж у топової версії iPhone 15 Pro.

Також смартфон вперше отримав процесор Snapdragon 8 Gen 3, який забезпечує приріст продуктивності на 32% та збільшення енергоефективності на 34% порівняно з попередньою версією.

Камера смартфона, розроблена у співпраці з Leica, включає новий основний об'єктив Summilux з апертурою f/1.6, що складається з 7 лінз, і роздільна здатність на рівні 50 Мп. Основну камеру назвали Light Hunter 900.

На додаток до цього, у Xiaomi 14 представлений ультраширококутний об'єктив на 50 Мп (Samsung S5KJN1) і телеоб'єктив також на базі S5KJN1. Всі ці модулі оснащені оптичною стабілізацією, крім ультраширококутної камери. Вона пропонує швидке перемикання між чотирма режимами, що імітують фокусну відстань 14, 23, 46 та 75 мм.

Передні камери смартфона (фото: Xiaomi)

Xiaomi 14 оснащений акумулятором ємністю 4610 мА/ч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 90 Вт і бездротової зарядки потужністю 50 Вт, а також функцією зворотного бездротового живлення. Очікувана тривалість роботи пристрою становить півтора дні. Порт USB-C було оновлено до стандарту USB 3.2 Gen1 з максимальною швидкістю передачі 5 Гбіт/с.

Xiaomi 14 також пропонує захист від води та пилу згідно стандарту IP68, підтримку NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 та стереодинаміки. Смартфон буде доступний у чотирьох колірних варіантах: білому, чорному, зеленому та рожевому.

Xiaomi 14 Pro

Ця версія смартфона оснащена екраном з вигнутими краями, що має розмір 6,73 дюйми та роздільну здатність 2K. Частота оновлення екрана та його пікова яскравість залишаються незмінними.

Процесор всередині пристрою також залишається тим же, за винятком світлосильного основного об'єктиву камери (з апертурою f/1,42 замість f/1,6). Крім того, ця версія смартфона підтримує змінну діафрагму, що дозволяє користувачеві регулювати її в діапазоні від f/1,42 до f/4,0.

Діагональ та передній вигляд смартфона (фото: Xiaomi)

Акумулятор ємністю 4 880 мА/год у Xiaomi 14 Pro підтримує потужнішу провідну зарядку з максимальною потужністю 120 Вт, а також бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Смартфон буде доступний у трьох кольорах: білому, чорному та зеленому.

Крім стандартних версій із задньою панеллю зі скла, також буде представлена особлива версія Titanium Edition, яка коштуватиме дорожче і відрізняється титановою рамкою, аналогічною iPhone 15 Pro, і склом Xiaomi Dragon Crystal, що захищає смартфон з обох боків.

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition (фото: Xiaomi)

Ціни та и доступність

Xiaomi 14

8 + 256 ГБ - 3 999 юаней (19 900 гривень)

12 + 256 ГБ - 4 299 юаней (21 400 гривень)

16 + 512 ГБ - 4 599 юаней (22 900 гривень)

16 ГБ + 1 ТБ - 4 999 юаней (24 900 гривень)

Xiaomi 14 Pro

12 + 256 ГБ - 4 999 юаней (24 900 гривень)

16 + 512 ГБ - 5 499 юаней (27 360 гривень)

16 ГБ + 1 ТБ - 5 999 юаней (29 850 гривень)

Titanum Edition - 6 499 юаней (32 350 гривень)

Замовлення на обидві моделі вже відкрито в Китаї, про реліз міжнародної версії поки не повідомляється.