Xiaomi выпустила ультрабюджетный смартфон для всех (фото)

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 13C. Новый аппарат может похвастаться некоторыми улучшениями характеристик, а дизайн задней панели стал более современным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GSMArena .

Внутри устройства установлен процессор MediaTek Helio G85 с оперативной памятью LPDDR4x объемом 4/6/8 ГБ, а хранилище eMMC 5.1 может быть на 128 ГБ или 256 ГБ. Оно также может быть расширено с помощью карты microSD до 1 ТБ.

Экран IPS с диагональю 6,74 дюйма обладает частотой обновления 90 Гц и разрешением 1600×720 пикселей, с пиковой яркостью 600 нит. Есть сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light и защитное стекло Corning Gorilla Glass.

Xiaomi Redmi 13C (фото: GSMArena)

Основная камера 13C снабжена сенсором 50 Мп и дополнительным датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Батарея емкостью 5000 мА/ч поддерживает зарядку на 18 Вт, хотя комплектуется адаптер на 10 Вт, как в предыдущей версии. Зарядный порт - USB-C.

Операционная система Android 13 с MIUI 14. Другие характеристики включают разъем для наушников 3,5 мм, боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку с помощью лица.

Xiaomi Redmi 13C (фото: GSMArena)

Redmi 13C доступен в цветах Midnight Black, Navy Blue, Glacier White и Clover Green. Цены начинаются от около 125 долларов (4 500 гривен) за базовую версию 4/128 ГБ, примерно 140 долларов (5 000 гривен) за вариант 6/128 ГБ и 155 долларов (5 600 гривен) за модель 8/256 ГБ.