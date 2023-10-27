Xiaomi представила новое поколение смартфонов: характеристики и цены

26 октября Xiaomi провела презентацию в Китае, где показала новые флагманские смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Оба аппарата предлагают впечатляющие технические характеристики и улучшения по сравнению с предыдущими моделями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о мобильных устройствах FoneArena .

Xiaomi 14

Базовая модель представляет собой смартфон с компактным экраном размером 6,36 дюйма. Этот дисплей имеет разрешение 2670 x 1200 пикселей, поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость на уровне 3000 нит. Тонкие рамки экрана составляют всего 1,61 мм, при этом устройство имеет толщину 8,29 мм и вес 193 грамма. С версией в корпусе из кожи он еще тоньше (8,28 мм) и более легкий (188 граммов).

Диагональ экрана смартфона (фото: Xiaomi)

Xiaomi подчеркивает, что экран базовой модели смартфона предлагает более яркое изображение и более узкие рамки, чем у топовой версии iPhone 15 Pro.

Также смартфон впервые получил процессор Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающий прирост производительности на 32% и увеличение энергоэффективности на 34% по сравнению с предыдущей версией.

Камера смартфона, разработанная в сотрудничестве с Leica, включает в себя новый основной объектив Summilux с апертурой f/1.6, состоящую из 7 линз, и разрешение на уровне 50 Мп. Основную камеру окрестили Light Hunter 900.

Вдобавок к этому, в Xiaomi 14 представлен ультраширокоугольный объектив на 50 Мп (Samsung S5KJN1) и телеобъектив также на базе S5KJN1. Все эти модули оборудованы оптической стабилизацией, кроме ультраширокоугольной камеры. Она предлагает быстрое переключение между четырьмя режимами, имитирующими фокусное расстояние 14, 23, 46 и 75 мм.

Передние камеры смартфона (фото: Xiaomi)

Xiaomi 14 оснащен аккумулятором емкостью 4610 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, а также функцией обратной беспроводной подпитки. Ожидаемая продолжительность работы устройства составляет полтора дня. Порт USB-C был обновлен до стандарта USB 3.2 Gen1 с максимальной скоростью передачи 5 Гбит/с.

Xiaomi 14 также предлагает защиту от воды и пыли согласно стандарту IP68, поддержку NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 и стереодинамики. Смартфон будет доступен в четырех цветовых вариантах: белом, черном, зеленом и розовом.

Xiaomi 14 Pro

Эта версия смартфона оснащена экраном с изогнутыми краями, размером 6,73 дюйма и разрешением 2K. Частота обновления экрана и его пиковая яркость остаются неизменными.

Процессор внутри устройства также остается тем же, за исключением светосильного основного объектива камеры (с апертурой f/1,42 вместо f/1,6). Кроме того, эта версия смартфона поддерживает скользящую диафрагму, что позволяет пользователю регулировать ее в диапазоне от f/1,42 до f/4,0.

Диагональ и передний вид смартфона (фото: Xiaomi)

Аккумулятор емкостью 4880 мА/ч в Xiaomi 14 Pro поддерживает более мощную проводную зарядку с максимальной мощностью 120 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Смартфон будет доступен в трех цветах: белом, черном и зеленом.

Помимо стандартных версий с задней панелью из стекла, также будет представлена особая версия Titanium Edition, которая обойдется дороже и отличается титановой рамкой, аналогичной iPhone 15 Pro, и стеклом Xiaomi Dragon Crystal, защищающим смартфон с обеих сторон.

Xiaomi 14 Pro Titanium Edition (фото: Xiaomi)

Цены и доступность

Xiaomi 14

8 + 256 ГБ - 3 999 юаней (19 900 гривен)

12 + 256 ГБ - 4 299 юаней (21 400 гривен)

16 + 512 ГБ - 4 599 юаней (22 900 гривен)

16 ГБ + 1 ТБ - 4 999 юаней (24 900 гривен)

Xiaomi 14 Pro

12 + 256 ГБ - 4 999 юаней (24 900 гривен)

16 + 512 ГБ - 5 499 юаней (27 360 гривен)

16 ГБ + 1 ТБ - 5 999 юаней (29 850 гривен)

Titanum Edition - 6 499 юаней (32 350 гривен)

Заказ на обе модели уже открыт в Китае, о релизе международной версии пока не сообщается.