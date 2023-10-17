Xiaomi представила альтернативу Android для своїх смартфонів: хто першим її отримає

Голова компанії Xiaomi, Лей Цзюнь, оголосив у своєму акаунті на платформі X (колишній Twitter), що HyperOS - нова операційна система, розроблена Xiaomi на основі Android, завершена та готова для встановлення на смартфони. Це оголошення було названо історичною подією для компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання про Android і технології Android Authority .

У своєму повідомленні він наголосив, що Xiaomi HyperOS - це операційна система, орієнтована на користувачів з великою екосистемою, включаючи різноманітні пристрої, у тому числі автомобілі. Це означає, що інформаційно-розважальна система в автомобілях Xiaomi працюватиме під її керуванням.

HyperOS є операційною системою, що базується на Android, але з серйозними доробками та адаптацією для підтримки "десятків мільярдів" різних пристроїв. Це означає, що Xiaomi слідує шляхом, аналогічним Huawei з їх операційною системою HarmonyOS.

Лей Цзюнь та HyperOS від Xiaomi (фото: X/leijun)

Лей Цзюнь також поділився інформацією про поступовий відхід від MIUI, офіційного інтерфейсу користувача Xiaomi. Він висловив подяку всім, хто підтримував його, але також заявив, що цей інтерфейс назавжди залишиться в їхній пам'яті.

Поки не ясно, чи буде ця заміна глобальною, чи обмежиться лише китайським ринком. Офіційна прем'єра лінійки Xiaomi 14 та HyperOS очікується 27 жовтня.