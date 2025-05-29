Xiaomi оновила список смартфонів, які більше не отримуватимуть оновлення. Перевірте, чи є серед них ваш

Компанія Xiaomi оновила список пристроїв, для яких припиняється підтримка (EOL), додавши одразу 19 моделей, які більше не отримуватимуть оновлень програмного забезпечення і патчів безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на XiaomiTime.
До переліку увійшли пристрої брендів Xiaomi, REDMI і POCO, представлені на різних регіональних ринках - у Китаї, Індії, на глобальному ринку, а також у країнах Європейської економічної зони.
Власникам цих смартфонів рекомендують розглянути можливість переходу на нові флагманські моделі Xiaomi або використовувати альтернативні рішення - наприклад, оновлення, розроблені спільнотою, щоб зберегти високий рівень безпеки і продуктивності.
Оновлений список EOL охоплює низку популярних раніше моделей, які займали провідні позиції у своїх сегментах. Це свідчить про послідовний підхід Xiaomi до управління життєвим циклом продуктів з прицілом на підтримку нових пристроїв.
Пристрої бренду Xiaomi:
Пристрої серії REDMI:
Пристрої бренду POCO:
З повним списком пристроїв можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.
Xiaomi гарантує щонайменше два роки регулярних оновлень безпеки для всіх своїх смартфонів, включно з патчами і виправленнями вразливостей, а також іншими важливими поліпшеннями.
Після занесення пристроїв до списку EOL компанія припиняє випуск оновлень прошивки і безпеки, а також не приймає звіти про нові вразливості. Це підкреслює необхідність уважного ставлення до термінів підтримки своїх пристроїв.
Хоча EOL не робить смартфони марними, відсутність оновлень підвищує ризики безпеки і знижує сумісність з новими додатками і сервісами.
Тим, хто хоче продовжити термін служби свого пристрою, рекомендується використовувати спеціальні рішення від спільноти, наприклад застосунок MemeOS Enhancer з Google Play, який дає змогу оновлювати системні застосунки та активувати приховані функції Xiaomi. Це допомагає підтримувати стабільну роботу навіть без офіційної підтримки.
Оголошення про припинення підтримки - частина стратегії Xiaomi щодо зосередження ресурсів на розробці нових моделей з більш тривалою гарантією безпеки і поліпшеною продуктивністю. Користувачі старих моделей отримують можливість оновитися на сучасні пристрої з розширеним функціоналом і підтримкою.
Цей підхід допомагає компанії оптимально розподіляти увагу між поточними і новими продуктами, а також сприяє розвитку екосистеми Xiaomi через оновлення апаратного і програмного забезпечення.
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