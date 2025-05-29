Xiaomi оновила список смартфонів, які більше не отримуватимуть оновлення. Перевірте, чи є серед них ваш

До переліку увійшли пристрої брендів Xiaomi, REDMI і POCO, представлені на різних регіональних ринках - у Китаї, Індії, на глобальному ринку, а також у країнах Європейської економічної зони.

Власникам цих смартфонів рекомендують розглянути можливість переходу на нові флагманські моделі Xiaomi або використовувати альтернативні рішення - наприклад, оновлення, розроблені спільнотою, щоб зберегти високий рівень безпеки і продуктивності.

Які пристрої втратили підтримку

Оновлений список EOL охоплює низку популярних раніше моделей, які займали провідні позиції у своїх сегментах. Це свідчить про послідовний підхід Xiaomi до управління життєвим циклом продуктів з прицілом на підтримку нових пристроїв.

Пристрої бренду Xiaomi:

Xiaomi Civi 1S (Китай)

Mi 11X Pro (Індія)

Mi 11i (глобальна версія і EEA)

Mi 11 Ultra (глобальна версія, Індія, EEA та Індонезія)

Пристрої серії REDMI:

Redmi 10 2022 (Туреччина)

Redmi K40 Pro і K40 Pro+ (Китай)

Redmi K50 і K50 Pro (Китай)

Redmi Note 11 Pro (EEA, Індонезія, Тайвань)

Пристрої бренду POCO:

POCO M4 Pro 5G (Туреччина)

POCO F4 GT (глобальна версія)

З повним списком пристроїв можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.

Як працює політика підтримки Xiaomi

Xiaomi гарантує щонайменше два роки регулярних оновлень безпеки для всіх своїх смартфонів, включно з патчами і виправленнями вразливостей, а також іншими важливими поліпшеннями.

Після занесення пристроїв до списку EOL компанія припиняє випуск оновлень прошивки і безпеки, а також не приймає звіти про нові вразливості. Це підкреслює необхідність уважного ставлення до термінів підтримки своїх пристроїв.

Що це означає для користувачів

Хоча EOL не робить смартфони марними, відсутність оновлень підвищує ризики безпеки і знижує сумісність з новими додатками і сервісами.

Тим, хто хоче продовжити термін служби свого пристрою, рекомендується використовувати спеціальні рішення від спільноти, наприклад застосунок MemeOS Enhancer з Google Play, який дає змогу оновлювати системні застосунки та активувати приховані функції Xiaomi. Це допомагає підтримувати стабільну роботу навіть без офіційної підтримки.

Розвиток екосистеми Xiaomi

Оголошення про припинення підтримки - частина стратегії Xiaomi щодо зосередження ресурсів на розробці нових моделей з більш тривалою гарантією безпеки і поліпшеною продуктивністю. Користувачі старих моделей отримують можливість оновитися на сучасні пристрої з розширеним функціоналом і підтримкою.

Цей підхід допомагає компанії оптимально розподіляти увагу між поточними і новими продуктами, а також сприяє розвитку екосистеми Xiaomi через оновлення апаратного і програмного забезпечення.