Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не будут получать обновления. Проверьте, есть ли среди них ваш

Компания Xiaomi обновила список устройств, для которых прекращается поддержка (EOL), добавив сразу 19 моделей, которые больше не будут получать обновления программного обеспечения и патчи безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на XiaomiTime.
В перечень вошли устройства брендов Xiaomi, REDMI и POCO, представленные на различных региональных рынках - в Китае, Индии, на глобальном рынке, а также в странах Европейской экономической зоны.
Владельцам этих смартфонов рекомендуют рассмотреть возможность перехода на новые флагманские модели Xiaomi либо использовать альтернативные решения - например, обновления, разработанные сообществом, чтобы сохранить высокий уровень безопасности и производительности.
Обновленный список EOL включает ряд популярных ранее моделей, которые занимали лидирующие позиции в своих сегментах. Это свидетельствует о последовательном подходе Xiaomi к управлению жизненным циклом продуктов с прицелом на поддержку новых устройств.
Устройства бренда Xiaomi:
Устройства серии REDMI:
Устройства бренда POCO:
С полным списком устройств можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Xiaomi гарантирует минимум два года регулярных обновлений безопасности для всех своих смартфонов, включая патчи и исправления уязвимостей, а также другие важные улучшения.
После включения устройств в список EOL компания прекращает выпуск обновлений прошивки и безопасности, а также не принимает отчеты о новых уязвимостях. Это подчеркивает необходимость внимательного отношения к срокам поддержки своих устройств.
Хотя EOL не делает смартфоны бесполезными, отсутствие обновлений повышает риски безопасности и снижает совместимость с новыми приложениями и сервисами.
Тем, кто хочет продлить срок службы своего устройства, рекомендуется использовать специальные решения от сообщества, например приложение MemeOS Enhancer из Google Play, которое позволяет обновлять системные приложения и активировать скрытые функции Xiaomi. Это помогает поддерживать стабильную работу даже без официальной поддержки.
Объявление о прекращении поддержки - часть стратегии Xiaomi по сосредоточению ресурсов на разработке новых моделей с более длительной гарантией безопасности и улучшенной производительностью. Пользователи старых моделей получают возможность обновиться на современные устройства с расширенным функционалом и поддержкой.
Этот подход помогает компании оптимально распределять внимание между текущими и новыми продуктами, а также способствует развитию экосистемы Xiaomi через обновления аппаратного и программного обеспечения.
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