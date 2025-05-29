Xiaomi обновила список смартфонов, которые больше не будут получать обновления. Проверьте, есть ли среди них ваш

В перечень вошли устройства брендов Xiaomi, REDMI и POCO, представленные на различных региональных рынках - в Китае, Индии, на глобальном рынке, а также в странах Европейской экономической зоны.

Владельцам этих смартфонов рекомендуют рассмотреть возможность перехода на новые флагманские модели Xiaomi либо использовать альтернативные решения - например, обновления, разработанные сообществом, чтобы сохранить высокий уровень безопасности и производительности.

Какие устройства лишились поддержки

Обновленный список EOL включает ряд популярных ранее моделей, которые занимали лидирующие позиции в своих сегментах. Это свидетельствует о последовательном подходе Xiaomi к управлению жизненным циклом продуктов с прицелом на поддержку новых устройств.

Устройства бренда Xiaomi:

Xiaomi Civi 1S (Китай)

Mi 11X Pro (Индия)

Mi 11i (глобальная версия и EEA)

Mi 11 Ultra (глобальная версия, Индия, EEA и Индонезия)

Устройства серии REDMI:

Redmi 10 2022 (Турция)

Redmi K40 Pro и K40 Pro+ (Китай)

Redmi K50 и K50 Pro (Китай)

Redmi Note 11 Pro (EEA, Индонезия, Тайвань)

Устройства бренда POCO:

POCO M4 Pro 5G (Турция)

POCO F4 GT (глобальная версия)

С полным списком устройств можно ознакомиться на официальном сайте компании.

Как работает политика поддержки Xiaomi

Xiaomi гарантирует минимум два года регулярных обновлений безопасности для всех своих смартфонов, включая патчи и исправления уязвимостей, а также другие важные улучшения.

После включения устройств в список EOL компания прекращает выпуск обновлений прошивки и безопасности, а также не принимает отчеты о новых уязвимостях. Это подчеркивает необходимость внимательного отношения к срокам поддержки своих устройств.

Что это значит для пользователей

Хотя EOL не делает смартфоны бесполезными, отсутствие обновлений повышает риски безопасности и снижает совместимость с новыми приложениями и сервисами.

Тем, кто хочет продлить срок службы своего устройства, рекомендуется использовать специальные решения от сообщества, например приложение MemeOS Enhancer из Google Play, которое позволяет обновлять системные приложения и активировать скрытые функции Xiaomi. Это помогает поддерживать стабильную работу даже без официальной поддержки.

Развитие экосистемы Xiaomi

Объявление о прекращении поддержки - часть стратегии Xiaomi по сосредоточению ресурсов на разработке новых моделей с более длительной гарантией безопасности и улучшенной производительностью. Пользователи старых моделей получают возможность обновиться на современные устройства с расширенным функционалом и поддержкой.

Этот подход помогает компании оптимально распределять внимание между текущими и новыми продуктами, а также способствует развитию экосистемы Xiaomi через обновления аппаратного и программного обеспечения.