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Wizz Air ввела новый сбор для пассажиров: за что придется доплачивать

Автор: Анна Шиканова

Wizz Air придумала новую платную услугу для пассажиров, которые путешествуют вместе

Авиакомпания Wizz Air ввела дополнительный сбор для своих клиентов. Дополнительные деньги придется заплатить за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета тем взрослым путешественникам, которые летят вместе.

В компании появилась новая услуга "Места вместе", которая предоставляется по тарифу Basic. Воспользоваться ее смогут только два взрослых пассажира, если они покупают билеты вместе, в рамках одного бронирования, без включенного выбора мест. Об этом сообщает издание Avianews.com.

При перелете в одну сторону за эту услугу придется заплатить 12 евро, за перелет в обе стороны – 24 евро. Если пассажир бронирует сразу билеты туда и назад, то сбор придется оплатить в обе стороны.

Однако в компании Wizz Air отмечают, что оплата это сбора не позволяет пассажирам выбирать места, единственное, что будет гарантировано – посадка рядом в салоне. Пассажиры не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и в первых рядах, рядом со входом в самолет.

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Номера своих мест пассажиры смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до вылета.

Если новый сбор не будет оплачен, то система регистрации может рассадить пассажиров в разные части самолета, даже если у них билеты из одного бронирования.

Стоит отметить, что такая политика авиакомпании позволяет зарабатывать дополнительные деньги на сборе за выбор мест, а также при продаже более дорогих тарифов с включенным набором мест.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам озвучили новые правила авиаперелетов.

А также рассказывали о том, что стало известно, что будет с авиаперелетами в Украине осенью 2020 года.

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