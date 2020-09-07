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Wizz Air ввела новий збір для пасажирів: за що доведеться доплачувати

Автор: Анна Шиканова

Wizz Air придумала нову платну послугу для пасажирів, які подорожують разом

Авіакомпанія Wizz Air ввела додатковий збір для своїх клієнтів. Додаткові гроші доведеться заплатити за гарантоване надання місць поруч в салоні літака тим дорослим мандрівникам, які летять разом.

У компанії з'явилася нова послуга "Місця разом", яка надається за тарифом Basic. Скористатися нею зможуть лише два дорослих пасажири, якщо вони купують квитки разом, в рамках одного бронювання, без включеного вибору місць. Про це повідомляє видання Avianews.com.

При перельоті в одну сторону за цю послугу доведеться заплатити 12 євро за переліт в обидві сторони – 24 євро. Якщо пасажир бронює відразу квитки туди та назад, то збір доведеться оплатити в обидві сторони.

Проте в компанії Wizz Air відзначають, що ця оплата збору не дозволяє пасажирам обирати місця, єдине, що гарантовано – посадка в салоні. Пасажири не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і в перших рядах, поруч зі входом в літак.

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Номери своїх місць пасажири зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 годин до вильоту.

Якщо новий збір не буде оплачений, то система реєстрації може розсадити пасажирів у різні частини літака, навіть якщо у них квитки з одного бронювання.

Варто відзначити, що така політика авіакомпанії дозволяє заробляти додаткові гроші на зборі за вибір місць, а також при продажу дорожчих тарифів з включеним набором місць.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям озвучили нові правила авіаперельотів.

А також розповідали про те, що стало відомо, що буде з авіаперельотами в Україні восени 2020 року.

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