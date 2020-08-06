Изменилось все кардинально: украинцам озвучили новые правила перелетов

В 2020 году украинцы будут летать по-новому (фото: facebook.com/airportkiev)

Эксперты озвучили новые правила безопасности в аэропортах и самолетах для украинцев

Украинцам рассказали, как изменился отдых в условиях карантина и какие сегодня правила перелетов для наших граждан в туристических странах.

Так, вход в аэропорт теперь, как в элитном клубе - дресс-код из маски и обязательно наличие билета. Поэтому даже провести и встретить родных возможно только у двери в терминал. Все это по правилам карантина - чтобы не создавать скопления людей, рассказали специалисты в эфире "Ранку з Україною".

"Для встречающих и провожающих изменилось все кардинально, так как на сегодня их не пускают в аэропорт, в сам терминал. Сейчас вам надо показать посадочный талон или билет на рейс, который вылетает сегодня", - отмечает представитель авиакомпании Александр Хиценко в эфире канала "Украина".

Все работники аэропорта также обязательно в масках. А еще на входе вам измеряют температуру.

Кстати, например, Египет в настоящее время находится в "зеленой зоне", поэтому никакие справки вам не нужны. Так же и по прибытии - сдавать тест или проходить обсервацию не требуют. Вход в самолет тоже только в масках, и прикрытый подбородок - не годится.

В аэропортах обязательно меряют температуру (фото: facebook.com/airportkiev)

В самолете снова измеряют температуру. Здесь персонал не менее вооружен - все в защитных халатах и масках. К тому же, теперь каждому пассажиру дают медицинскую анкету, в ней следует заполнить пункты об общем самочувствии и указать, не контактировали ли вы с человеком, больным на коронавирус. Такая анкета - только превентивная мера, чтобы предотвратить новые случаи в стране. Вы ее просто отдаете, дальше вам измеряют температуру и спокойно отпускают на отдых.

Напомним, что на сегодняшний день украинцам открыты границы 38 стран.

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