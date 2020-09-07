Wizz Air ввела новый сбор для пассажиров: за что придется доплачивать

Wizz Air ввела новый сбор для путешественников (Коллаж РБК-Украина)

Wizz Air придумала новую платную услугу для пассажиров, которые путешествуют вместе

Авиакомпания Wizz Air ввела дополнительный сбор для своих клиентов. Дополнительные деньги придется заплатить за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета тем взрослым путешественникам, которые летят вместе.

В компании появилась новая услуга "Места вместе", которая предоставляется по тарифу Basic. Воспользоваться ее смогут только два взрослых пассажира, если они покупают билеты вместе, в рамках одного бронирования, без включенного выбора мест. Об этом сообщает издание Avianews.com.

При перелете в одну сторону за эту услугу придется заплатить 12 евро, за перелет в обе стороны – 24 евро. Если пассажир бронирует сразу билеты туда и назад, то сбор придется оплатить в обе стороны.

Однако в компании Wizz Air отмечают, что оплата это сбора не позволяет пассажирам выбирать места, единственное, что будет гарантировано – посадка рядом в салоне. Пассажиры не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и в первых рядах, рядом со входом в самолет.

Номера своих мест пассажиры смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до вылета.

Если новый сбор не будет оплачен, то система регистрации может рассадить пассажиров в разные части самолета, даже если у них билеты из одного бронирования.

Стоит отметить, что такая политика авиакомпании позволяет зарабатывать дополнительные деньги на сборе за выбор мест, а также при продаже более дорогих тарифов с включенным набором мест.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам озвучили новые правила авиаперелетов.

А также рассказывали о том, что стало известно, что будет с авиаперелетами в Украине осенью 2020 года.