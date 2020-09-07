Wizz Air ввела новий збір для пасажирів: за що доведеться доплачувати

Wizz Air ввела новий збір для мандрівників (Колаж РБК-Україна)

Wizz Air придумала нову платну послугу для пасажирів, які подорожують разом

Авіакомпанія Wizz Air ввела додатковий збір для своїх клієнтів. Додаткові гроші доведеться заплатити за гарантоване надання місць поруч в салоні літака тим дорослим мандрівникам, які летять разом.

У компанії з'явилася нова послуга "Місця разом", яка надається за тарифом Basic. Скористатися нею зможуть лише два дорослих пасажири, якщо вони купують квитки разом, в рамках одного бронювання, без включеного вибору місць. Про це повідомляє видання Avianews.com.

При перельоті в одну сторону за цю послугу доведеться заплатити 12 євро за переліт в обидві сторони – 24 євро. Якщо пасажир бронює відразу квитки туди та назад, то збір доведеться оплатити в обидві сторони.

Проте в компанії Wizz Air відзначають, що ця оплата збору не дозволяє пасажирам обирати місця, єдине, що гарантовано – посадка в салоні. Пасажири не можуть розраховувати на розміщення в аварійних рядах і в перших рядах, поруч зі входом в літак.

Номери своїх місць пасажири зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 годин до вильоту.

Якщо новий збір не буде оплачений, то система реєстрації може розсадити пасажирів у різні частини літака, навіть якщо у них квитки з одного бронювання.

Варто відзначити, що така політика авіакомпанії дозволяє заробляти додаткові гроші на зборі за вибір місць, а також при продажу дорожчих тарифів з включеним набором місць.

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