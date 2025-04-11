WhatsApp випустив масштабне оновлення: які функції отримали користувачі

Які нові функції з'явилися

Одним із найпомітніших нововведень став індикатор "У мережі", який тепер відображається у верхній частині групового чату і показує, скільки учасників зараз онлайн і готові до спілкування.

Ще одна нова функція групових чатів - можливість обмежувати повідомлення. У налаштуваннях сповіщень тепер можна вибрати опцію "Повідомляти про" і вказати, наприклад, тільки важливі сповіщення - такі як згадки, відповіді або повідомлення від збережених контактів. Або можна вибрати "Все", щоб отримувати повідомлення про все.

З'явилася також зручна опція для користувачів iPhone - надсилання відсканованих документів прямо через WhatsApp. Для цього потрібно вибрати "Сканувати документ" у меню вкладень, а потім відсканувати, обрізати і зберегти документ.

Також користувачі iPhone тепер можуть встановити WhatsApp як додаток за замовчуванням для повідомлень і дзвінків, а під час відеодзвінків доступна функція масштабування за допомогою жестів.

Що стосується відеодзвінків, WhatsApp поліпшив технологію, що зробило відеозв'язок стабільнішим і якіснішим. Оновлене визначення пропускної здатності також дасть змогу частіше використовувати HD-якість під час відеодзвінків.

Якщо раніше створювати події у WhatsApp можна було тільки в групових чатах, то тепер ця можливість з'явилася і в особистих листуваннях (1:1). Крім того, у функціонал подій додано нові можливості: можна відзначити участь як "можливо", запросити +1, задати дату і час закінчення події, а також закріплювати події, щоб їх було простіше знайти.

Додалася і функція додавання співрозмовника в поточний дзвінок 1:1 прямо з чату - досить натиснути на іконку дзвінка вгорі екрана і вибрати "Додати до дзвінка".

Нарешті, канали отримали три важливих оновлення: адміністратори тепер можуть записувати і публікувати короткі відеозвернення, створювати унікальні QR-коди для прямої підписки на канал, а також користувачі зможуть отримувати текстові резюме голосових повідомлень - це допоможе бути в курсі новин, навіть якщо немає можливості прослуховувати кожне повідомлення.

WhatsApp представляє нові функції в чатах, дзвінках і каналах (фото: WhatsApp)