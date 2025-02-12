WhatsApp дасть змогу об'єднати соцмережі в одному профілі: деталі оновлення

Деталі нововведення

Функцію виявили в бета-версії WhatsApp для iPhone. Поки що вона недоступна для користувачів, але у звіті показано скриншот, що демонструє, як працюватиме нова опція. По суті, користувачі WhatsApp зможуть додавати посилання на свої профілі в інших соцмережах, щоб їхні контакти могли перейти за ними в один дотик.

"Схоже, WhatsApp прагне дати користувачам більше можливостей для персоналізації профілю, зосередившись на підвищенні залученості та створенні більш динамічних та інформативних сторінок. У майбутньому в налаштуваннях профілю з'явиться новий розділ, де користувачі зможуть додати посилання на свої соціальні мережі", - йдеться у звіті.

Наразі в тестовому режимі у WhatsApp можна додати тільки профіль Instagram. Однак, імовірно, перед офіційним запуском з'явиться підтримка інших платформ Meta, таких як Threads і Facebook.

На відміну від бізнес-акаунтів, де для прив'язки Instagram потрібен вхід у систему для верифікації, нова бета-версія не вимагає підтвердження. Однак Meta може впровадити процес перевірки перед офіційним запуском, щоб запобігти зловживанням, наприклад, підробці профілів.

Також наголошується, що функція повністю опціональна, і користувачі зможуть самі вирішувати, чи ділитися їм своїми соцмережами з контактами.

WhatsApp інтегрує профілі із соціальними мережами (фото: WABetaInfo)