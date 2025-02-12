WhatsApp позволит объединить соцсети в одном профиле: детали обновления

Детали нововведения

Функцию обнаружили в бета-версии WhatsApp для iPhone. Пока она недоступна для пользователей, но в отчете показан скриншот, демонстрирующий, как будет работать новая опция. По сути, пользователи WhatsApp смогут добавлять ссылки на свои профили в других соцсетях, чтобы их контакты могли перейти по ним в одно касание.

"Похоже, WhatsApp стремится дать пользователям больше возможностей для персонализации профиля, сосредоточившись на повышении вовлеченности и создании более динамичных и информативных страниц. В будущем в настройках профиля появится новый раздел, где пользователи смогут добавить ссылки на свои социальные сети", - говорится в отчете.

На данный момент в тестовом режиме в WhatsApp можно добавить только профиль Instagram. Однако, вероятно, перед официальным запуском появится поддержка других платформ Meta, таких как Threads и Facebook.

В отличие от бизнес-аккаунтов, где для привязки Instagram требуется вход в систему для верификации, новая бета-версия не требует подтверждения. Однако Meta может внедрить процесс проверки перед официальным запуском, чтобы предотвратить злоупотребления, например, подделку профилей.

Также отмечается, что функция полностью опциональна, и пользователи смогут сами решать, делиться ли им своими соцсетями с контактами.

WhatsApp интегрирует профили с социальными сетями (фото: WABetaInfo)