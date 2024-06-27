WhatsApp більше не буде працювати на цих смартфонах. Перевірте, чи є ваш у списку

WhatsApp - одмн з найпопулярніших додатків для обміну повідомленнями у світі, і розробники постійно покращують його, додаючи нові функції. Однак для деяких гаджетів настали погані часи: на них WhatsApp більше не працюватиме.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на міжнародний технологічний блог про комп'ютери, смартфони та гаджети Gizchina.
Зокрема, підтримка припиниться для 45 моделей мобільних телефонів із застарілими версіями операційних систем Google та Apple, включаючи пристрої від Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG та Apple.
Незважаючи на те, що деякі з цих пристроїв досить старі, вони все ще використовуються завдяки гарному обладнанню або неможливості оновлення. Зараз WhatsApp рекомендує використовувати додаток на пристроях з Android 5.0 і вище або iOS 12 і вище.
Samsung
Motorola
Apple
Huawei
Lenovo
Sony
LG
Інші пристрої
Деякі пристрої зі списку існують вже понад 7 років. Команда WhatsApp вирішила припинити їхню підтримку, щоб зосередитися на більш сучасних пристроях та оновленому програмному забезпеченні.
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